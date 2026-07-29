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北市萬芳高中去年發生劉姓教師性騷學生事件，昨遭監院糾正，北市教育局未善盡監督職權、處置不當，並直指北市府性平會認定性別事件屬實，但校長遲未對劉師行政職務採取任何調整或撤換措施，有偏袒、庇護的不當情狀。北市教育局第一時間稱，目前尚無具體事證顯示其他學校同仁有違反法令或應受懲處之個人違失，但稍早改口表示「教育局將依監察院糾正學校內容，召開校長成績考核委員會審議」。教育局發言人鍾德馨向《NOWNEWS今日新聞》表示，當初回應是確認有無其他涉案人，這個案子就是劉姓組長違反規定解職，目前資料來看沒有其他共犯。但是監察院糾正整個學校包括性平會的運作，校長因為是督導的角色，會依據監察院糾正的內容，後續持續考核會討論。至於考核會何時召開，鍾德馨說，監察院公文剛過來，必須先做處理，讓學校說明後再到會議，讓考核委員了解。他說根據往例，應該不會拖太久，一個月左右會召開，若有明確資訊教育局之後會再說明。而考核結果最重如何？鍾德馨說，撤職屬於身分變更，一般沒有到這種程度，很多審酌到，看是記申誡、小過或大過。