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日本熊本昨日發生強烈地震，造成當地嚴重死傷與災情。為傳遞「球不落地、永不放棄」的排球精神，中華民國排球協會於今日的「2026福爾摩沙國際女子排球邀請賽」賽前記者會上宣布，將針對熊本災區發起「三大暖心行動」，號召全台球迷一起為日本祈福。本次賽事將於明(30日)起至8月2日在新北市新莊體育館點燃戰火。面對日本突如其來的震災，中華排協理事長潘玉龍表示，排球運動是一股凝聚人心的力量，希望能將關懷與溫暖傳遞給需要幫助的人。排協宣布的具體送暖行動包括：於30日晚間7時，日本隊ALEEZA AICHI首戰迎戰高雄師範大學的開賽前，新莊體育館全場將靜默10秒鐘，向震災罹難者致意，並為受災民眾祈福。此外賽會將捐出本次賽事周邊商品販售所得的10%，作為熊本災區救助及重建之用，期盼拋磚引玉，號召更多台灣民眾投入賑災。大會本週末將於賽事現場設置留言牆，邀請進場球迷寫下祝福與鼓勵，將來自台灣的溫暖與力量跨海傳遞給災區。本次邀請賽共邀集6支國內外球隊參賽，包含日本ALEEZA AICHI、泰國Supreme TIP Chonburi-E.Tech、菲律賓Strong Group Athletics(SGA)、越南隊，以及代表台灣地主出戰的高雄師範大學與義力營造女排。在今日的記者會上，主辦單位也特地準備了平溪天燈紀念品、包種茶、珍珠奶茶及鳳梨酥等台灣特色伴手禮致贈各國代表，展現國民外交與運動無國界的友誼。針對賽事亮點，菲律賓SGA隊總教練正是過去曾執掌中華女排兵符的黑葛原浩二，讓台灣球迷備感親切；而臨時遞補參賽的義力營造女排，隊長江昀庭也向球迷喊話，球隊自7月初展開訓練並持續磨合，非常期待這次的出賽，請大家拭目以待。賽事將於30日起連續三天每日進行兩場對戰，並於8月2日進行最終名次戰。中華排協邀請全國球迷踴躍進場，不僅欣賞亞洲高水準女排競技，更一同為熊本災區獻上祝福。