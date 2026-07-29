受熊本地震影響，易遊網公布機票與團體旅遊相關處理政策！收到航班取消通知且全程未使用之機票將可全額退款。易遊網也公布統計資料，自7月29日至8月5日出發前往熊本的自由行旅客已超過750人，目前已出團或即將出團之行程皆暫無受到影響。已在團旅客皆平安，行程正常進行中。
易遊網針對熊本地震機票退款相關處理如下：
▪️訂單已收到航班取消通知且全程未使用機票，可申請全額退款。已部分使用的機票，可申請免手續費退款，可退金額依航空公司審核為主，易遊網不另收取服務費。
申請方式：可透過易遊網官網或APP的訂單查詢→退票申請→勾選特殊原因「天災等因素」線上申請即可。
▪️若尚未收到航班取消通知，敬請民眾留意航空公司官網航班動態，如航班正常起降，則可正常搭乘；若有行程異動需求，可依照各家航空公司相關公告辦理，相關辦法可參考易遊網官方公告(持續更新)。
易遊網也提到，針對預訂團體行程旅客，目前已出團或即將出團之行程皆暫無受到影響。已在團旅客皆平安，行程正常進行中；針對即將出發的團體，將依當地實際狀況彈性調整行程，避開受影響景點，以旅客安全為最高優先考量。
Klook：指定日期的訂單將協助退款、非指定日期可退款或延期
Klook 也提到，將持續密切關注當地最新狀況，並以旅客安全為最優先考量，「針對受此次地震影響行程的旅客，凡符合指定適用日期的訂單，我們將協助辦理退款；非指定日期的訂單，旅客亦可依商品規範申請延期或退款，客服團隊將全力提供協助。」
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▪️訂單已收到航班取消通知且全程未使用機票，可申請全額退款。已部分使用的機票，可申請免手續費退款，可退金額依航空公司審核為主，易遊網不另收取服務費。
申請方式：可透過易遊網官網或APP的訂單查詢→退票申請→勾選特殊原因「天災等因素」線上申請即可。
易遊網也提到，針對預訂團體行程旅客，目前已出團或即將出團之行程皆暫無受到影響。已在團旅客皆平安，行程正常進行中；針對即將出發的團體，將依當地實際狀況彈性調整行程，避開受影響景點，以旅客安全為最高優先考量。
Klook：指定日期的訂單將協助退款、非指定日期可退款或延期
Klook 也提到，將持續密切關注當地最新狀況，並以旅客安全為最優先考量，「針對受此次地震影響行程的旅客，凡符合指定適用日期的訂單，我們將協助辦理退款；非指定日期的訂單，旅客亦可依商品規範申請延期或退款，客服團隊將全力提供協助。」