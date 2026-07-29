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演藝圈閃兵風波持續延燒，男星修杰楷自去年捲入涉嫌逃避兵役案件後，至今已超過半年未公開露面。新北地院今（29）日首度開庭審理，修杰楷當庭坦承犯行，承認花15萬元透過偽造高血壓病歷方式變更體位，並供稱是經由藝人坤達介紹，才認識閃兵集團主嫌陳志明。他也透過律師請求法院考量已完成替代役、長期投入公益等情況，給予緩刑機會。根據檢方調查，修杰楷支付15萬元給閃兵集團主嫌陳志明，由對方協助操作高血壓檢測，企圖藉此取得不符實際狀況的病歷資料，將兵役體位由常備役改為替代役，因此遭依《妨害兵役治罪條例》及偽造文書等罪嫌起訴，並遭求處2年8月徒刑。法官今日庭訊時詢問修杰楷案發經過，他當庭坦承犯行，並表示是經由坤達介紹認識陳志明，之後支付5萬元現金及10萬元匯款，共15萬元配合辦理相關流程。修杰楷委任律師則主張，修杰楷並非完全免除兵役，而是將體位由常備役改為替代役，最後也依法完成服役；此外，他後續服替代役主要是基於家庭因素，與本案變更體位結果無直接關聯，因此損害結果並未實際發生。律師也指出，修杰楷犯後第一時間即公開認錯，服役期間多次配合公益宣導，平時亦長期投入公益及捐款，希望法院考量其悔意及一貫表現，從輕量刑，判處6個月以下徒刑並宣告緩刑，同時願意接受法治教育及配合公益宣導。庭訊結束後，修杰楷步出法院面對媒體守候，數度雙手合十、微微鞠躬。被問及是否有話想說時，他僅表示：「還在誠心反省中，一切尊重司法，仍需繼續反省，謝謝。」至於媒體追問是否真的是坤達介紹認識陳志明，以及外界關注的相關細節，修杰楷則未再多做回應，僅表示已在法庭上說明。