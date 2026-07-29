我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院今（29）日說明通過政委兼任經貿辦總談判代表楊珍妮彈劾案，並提出四大罪狀認定楊珍妮職場霸凌情節重大。對此行政院表示，尊重監察院依法行使職權，也尊重後續依法進行的審理程序，對於本案涉及的相關憲政程序及最終結果，行政院均予以尊重。監察院通過楊珍妮彈劾案並移送懲戒法院，此外呼籲行政院應審視及檢討改進現行職場霸凌防治作為，並正視本案所凸顯我國經貿談判人才與組織運作困境。對此行政院發言人李慧芝表示，尊重監察院依法行使職權，也尊重後續依法進行的審理程序，對於本案涉及的相關憲政程序及最終結果，行政院均予以尊重。李慧芝表示，行政院持續強化職場友善環境，建立更具支持性與心理安全感的工作場域。此外在經貿談判過程中，也確實檢視到經貿辦在組織編制、跨部會協調及人力配置等方面，仍有持續精進的空間。行政院長卓榮泰已於去年核定增設6名常設文官，強化談判與政策協調量能，後續也將持續檢視整體組織運作及人力配置，參考各界建議，持續精進制度設計，提升政府推動國際經貿談判及跨部會協調的整體效能。