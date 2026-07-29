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日本熊本縣昨天發生強震，造成人員傷亡及災情。民進黨立委賴瑞隆今（29）日率先宣布捐出1個月薪資，同黨立委邱議瑩、許智傑、李昆澤、邱志偉等人也響應捐薪投入援助震災。賴瑞隆表示，他第一時間與高雄市長陳其邁保持聯繫，市府搜救隊已完成整備待命，將視日方需求及中央統一調度，隨時準備投入國際救援工作。同時，他也即時向外事單位了解，目前並無台灣人傷亡。賴瑞隆說，看到熊本震災造成傷亡與災損，令人十分不捨，誠摯向罹難者致上最深哀悼，也祝福傷者早日康復。天災無情，台日有愛，這次捐出1個月薪水只是拋磚引玉，希望集結更多善意與力量，協助熊本早日完成重建。邱志偉響應賴瑞隆發起的震災援助行動，捐款日幣100萬元。他表示，他目前正在日本訪問，近日才與日本自民黨麻生副總裁等多位日本政要會面，台日關係相當緊密，訪日期間看到熊本地震傳出嚴重災情，內心十分不捨；他提到，希望日幣100萬元捐款能為災區提供實質協助，也期待帶動更多民間力量共同響應，他並向罹難者家屬致上慰問，祝福傷者早日康復，熊本能夠儘速完成救援並重建家園。此外，李柏毅、邱議瑩、許智傑及李昆澤也共同響應，各自捐出一個月薪資，以實際行動表達高雄對熊本的關懷與支持。李柏毅說，誠摯向震災罹難者及家屬表達哀悼，祝福傷者早日康復、受災民眾平安，也期盼救援及重建工作順利推進，讓熊本早日恢復正常生活；他表示，高雄曾經歷氣爆、風災等重大災害，深知災難發生後，每一份即時援助對受災家庭都至關重要，「熊本不只是高雄多年的友好城市，也是產業發展上的重要夥伴。朋友有難，高雄絕不缺席」。李柏毅提到，今年年初也往返兩千多公里前往熊本，出席太普高集團與泰嘉建設投資案動土儀式，親眼看見台灣企業落腳熊本，感受到兩地情誼與產業連結持續深化，沒想到發生強震災情，令人相當不捨，因此決定響應捐薪，希望為救援及重建工作盡一份心力。