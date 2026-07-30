🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11慶祝uniopen聯名卡上市一周年，7月28日至8月1日限時5天促銷，一堆人氣商品買2送2、買1送1、第2件10元。
換算成單件平均特價來看，無糖雪碧18元、 紐西蘭波浪厚切洋芋片50元、PowerBOMB古莫檸18元、韓國紅蔘飲35元、韓國濟州礦泉水18元。在第2件10元部分，小美冰淇淋香草玫瑰鹽焦糖平均20元、北海道牛奶巧酥雪糕平均25元。曠世奇派6支175元，平均每支29元，等於是6折價。
買一送一商品也不少，換算成單件特價，不倒翁起司炒麵38元、小時光麵館辛辣香菇風味25元、維他命C發泡錠65元、夜食酵素每入15元、順天本草調理飲25元。
現煮飲品也有買2送2優惠，特選美式平均33元、特選拿鐵平均40元、咖啡珍珠歐蕾平均38元、黃金蕎麥茶平均30元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月31日至8月4日，換算成單件特價， 康貝特能量飲料18元、百吉蘇打大雪糕18元、紅豆牛奶QQ雪糕18元、生巧克力戀乳雪糕20元、韓國紅石榴汁18元、漢堡QQ糖20元、四季春青茶15元、辛拉麵炒麵33元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是7月29日至8月2日，共5款商品半價以下，單件平均特價來看， 農心安城湯麵25元、百吉巧克力脆皮大雪糕18元、辛炒麵38元、冷萃蜜香紅茶18元、人魚漢頓棒棒糖7元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月30日上午9時獨家開賣立頓韓國蜜桃風味冰茶粉，20入只要179元，平均每入8.9元，冷沖熱泡皆宜，搭燒酒或即溶咖啡粉更夯；另有杜老爺超級桶冰（黑森林／草莓）每桶129元，灣仔碼頭灌湯小籠包櫛瓜鮮蝦口味12入129元，平均每個小籠包10.7元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11慶祝uniopen聯名卡上市一周年，7月28日至8月1日限時5天促銷，一堆人氣商品買2送2、買1送1、第2件10元。
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全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月31日至8月4日，換算成單件特價， 康貝特能量飲料18元、百吉蘇打大雪糕18元、紅豆牛奶QQ雪糕18元、生巧克力戀乳雪糕20元、韓國紅石榴汁18元、漢堡QQ糖20元、四季春青茶15元、辛拉麵炒麵33元。
門市「限時殺5日」是7月29日至8月2日，共5款商品半價以下，單件平均特價來看， 農心安城湯麵25元、百吉巧克力脆皮大雪糕18元、辛炒麵38元、冷萃蜜香紅茶18元、人魚漢頓棒棒糖7元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月30日上午9時獨家開賣立頓韓國蜜桃風味冰茶粉，20入只要179元，平均每入8.9元，冷沖熱泡皆宜，搭燒酒或即溶咖啡粉更夯；另有杜老爺超級桶冰（黑森林／草莓）每桶129元，灣仔碼頭灌湯小籠包櫛瓜鮮蝦口味12入129元，平均每個小籠包10.7元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。