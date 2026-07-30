🟡7-ELEVEN

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▲7-11自7月28日至8月1日限時5天促銷。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11自7月28日至8月1日限時5天促銷。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11自7月28日至8月1日限時5天促銷。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是7月31日至8月4日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是7月29日至8月2日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於7月30日上午9時開賣立頓韓國蜜桃風味冰茶粉20入179元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於7月30日上午9時開賣杜老爺超級桶冰129元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於7月30日上午9時開賣灣仔碼頭灌湯小籠包櫛瓜鮮蝦口味12入129元。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11慶祝uniopen聯名卡上市一周年，7月28日至8月1日限時5天促銷，一堆人氣商品買2送2、買1送1、第2件10元。換算成單件平均特價來看，在第2件10元部分，小美冰淇淋香草玫瑰鹽焦糖平均20元、北海道牛奶巧酥雪糕平均25元。曠世奇派6支175元，平均每支29元，等於是6折價。買一送一商品也不少，換算成單件特價，現煮飲品也有買2送2優惠，特選美式平均33元、特選拿鐵平均40元、咖啡珍珠歐蕾平均38元、黃金蕎麥茶平均30元。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月31日至8月4日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是7月29日至8月2日，共5款商品半價以下，單件平均特價來看，美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月30日上午9時獨家開賣立頓韓國蜜桃風味冰茶粉，20入只要179元，平均每入8.9元，冷沖熱泡皆宜，搭燒酒或即溶咖啡粉更夯；另有杜老爺超級桶冰（黑森林／草莓）每桶129元，灣仔碼頭灌湯小籠包櫛瓜鮮蝦口味12入129元，平均每個小籠包10.7元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。