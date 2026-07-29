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據《奧萊報》報導，梅西（Lionel Messi）已經結束了自己短暫的假期。當地時間周二晚，他攜家人啟程飛往美國，準備向邁阿密國際隊報到。在經歷了一場令人遺憾的世界盃決賽失利後，這位39歲的傳奇巨星在短暫休整後，將重新投入美職聯的激烈角逐中。自上週二抵達阿根廷以來，梅西鮮少公開露面，僅在上週六前往現場觀看了一場低級別聯賽，為他家族擁有的球隊助威。在返回佛羅里達前，梅西在機場受到了當地球迷的熱烈歡送。儘管邁阿密國際尚未官方宣布梅西的具體復出時間，但賽程已給出明確指引：9月16日，球隊將在美墨冠軍盃決賽中迎戰墨西哥藍十字隊。在此之前，梅西極有可能在美職聯例行賽中提前登場，以尋找比賽狀態。在世界盃決賽不敵西班牙隊後，梅西透過社群媒體打破沉默，字裡行間流露出遺憾與不屈：「失利的痛苦是巨大的，癒合需要時間，但我會永遠銘記我們傾盡所有完成逆轉的美好瞬間。在全國人民的支持下，這支隊伍的努力讓我們再次站上世界之巔。連續兩次闖入決賽，我們團結如一。感謝大家的問候，我為身為阿根廷人而自豪，同時也祝賀西班牙隊奪冠。」在這段真摯的表態中，梅西並未暗示自己將退出國家隊。關於梅西的國家隊未來，外界尚無定論，但他與邁阿密國際的合約已簽至2028年，只要仍在綠茵場上奔跑，他就沒有理由拒絕國家隊的徵召。在本屆世界盃上，39歲的梅西依然是阿根廷隊不可或缺的精神領袖。考量到阿根廷、巴拉圭和烏拉圭作為2030年世界盃聯合東道主已提前鎖定席位，未來預選賽壓力驟減。而在2028年美洲盃（有可能在美國舉辦）到來時，梅西是否會繼續參賽，仍為外界留下了巨大的想像空間。對於梅西的去留，阿根廷足協高層採取了溫和且耐心的策略。足協主席塔皮亞給予了梅西充足的時間去療傷與思考。