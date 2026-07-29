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▲彰化縣2026上半年預售指標案。（圖／內政部不動產實價登錄）

中彰生活圈逐步成形，彰化房市正迎來新一波結構性轉變。隨著重大交通建設、都市計畫及產業布局同步推進，過去長期被視為台中房市外圍的彰化，逐漸從人口外流城市轉向承接都會區居住需求，不僅吸引首購族，也成為換屋族及返鄉置產族的新選擇。格睿建設主管蔣世文表示，近年全台房市在央行信用管制、銀行房貸緊縮及高房價影響下，投資型買盤明顯降溫，自住需求重新成為市場主力。購屋族也從追求短期增值，逐漸轉向兼顧生活品質、交通便利與長期資產保值，使具備建設題材、房價基期相對較低的區域，反而展現較強韌的交易動能。其中，預計今年底前通車的大肚和美跨河橋梁，被視為北彰與台中連結的重要交通節點，加上台中捷運綠線延伸彰化、台76線延伸二林芳苑段等重大建設持續推動，將逐步縮短跨縣市通勤時間，促使「工作在台中、居住在彰化」的生活模式更加成熟。另一方面，彰化交流道特定區的新縣政中心、大型展演場館等公共建設，也為區域發展提供新的支撐力。蔣世文說，交通建設對住宅市場的影響，已從過去帶動短期房價題材，逐漸轉變為改變人口移動與居住型態。尤其當台中市區新案價格持續攀升，購屋族預算有限情況下，距離都會區半小時車程內、生活機能成熟且仍有價格優勢的區域，更容易吸引外溢買盤。在此趨勢下，不少建商近年將推案策略從彰化市、員林等成熟市區，轉向和美、伸港、溪湖及花壇等具交通利多與產業支撐的鄉鎮，希望掌握首購及換屋需求。格睿建設就採取靈活且具戰略的「蛋白區包圍網」佈局，在營建成本高漲與精華區土地稀缺的雙重壓力下，選擇深耕具備交通紅利與產業支撐的彰化二線鄉鎮，以平價美學創造龐大量能。其次，應對彰化的交通紅利，格睿鎖定彰濱工業區的兩地往返就業人口，準備承接從台中大肚外溢的年輕首購族，在北彰和美與伸港推出「格睿森玥」、「格睿全園」建案；在南彰看準中科二林園區的發展潛力與台74、台76線的交通延伸補強，於溪湖推出「格睿庭朗」透天與電梯店住建案，卡位科技新貴「工作在二林、生活在溪湖」的居住腹地。蔣世文進一步提到，介於彰化市與員林市的花壇，受惠台74甲線串聯及鄰近彰化、員林雙生活圈，加上房價相對台中仍具吸引力，逐漸成為換屋與跨區購屋熱點。以格睿建設旗下「格睿松花苑」為例，規劃46戶透天住宅，占地約1300坪，提供雙車位、日系廚衛設備等規格，車程可串聯學區、火車站及生活商圈，一推出就熱銷，目前銷售率近六成，購屋客群除在地居民外，有不少來自台中的換屋族，反映跨區移居需求逐步升溫。住商不動產員林加盟店指出，當前台中烏日高鐵特區新案價格已普遍站穩4字頭、部分邁向5字頭，相較之下，彰化部分蛋白區仍維持2至3字頭價格帶，形成明顯價差。「用通勤時間換取居住空間、用合理房價換取長期資產配置」，已成為不少家庭購屋的重要考量。