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中華職棒中信兄弟今（29）日投手戰力出現傷兵，後援投手黃恩賜7月26日才剛克服手肘骨刺傷勢重返一軍，不料今日賽前練習時，傷到右腳跟腱，緊急被隊友背下場，目前人在醫院進行傷勢檢查。黃恩賜上一軍後「一球未投」就傷退，讓兄弟總教練平野惠一相當擔心，直言真的很可惜。黃恩賜去年在一軍出賽28場，奪下17次救援成功，防禦率僅1.33，卻在7月因手肘傷勢下二軍，最後選擇進行骨刺手術，球季也跟著報銷。經過近一年的治療、復健，黃恩賜在今年6月18日重返中職投手丘，在二軍展開復健賽，出賽6場，投6.1局失2分，防禦率2.84。7月26日黃恩賜升上一軍，相隔383重返一軍，但當天「象獅大戰」未登板。兄弟今日作客桃園，賽前黃恩賜與投手群前往右外野進行熱身、訓練，不料訓練到一半，被隊友背下場。兄弟總教練平野惠一、投手教練余文彬也立刻走回休息室關心黃恩賜傷勢。平野在賽前練習結束後表示，黃恩賜目前人在醫院檢查，「右腳的腳跟、跟腱傷勢，目前也只知道這樣狀況，詳情要等醫院檢查結果才。」平野透露，黃恩賜應該是在練習時跑步的啟動瞬間導致右腳跟腱受傷，「還蠻擔心的，真的很可惜。」黃恩賜此次傷退，也代表本季一軍初登板還要再等等。