超人氣動漫《吉伊卡哇》首部電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將在7月31日上映，精彩劇情讓許多粉絲相當期待，不過有粉絲笑說，自己的朋友也要跟他一起看電影，但朋友從來沒有看過《吉伊卡哇》原作，看的都是「二創版本」，朋友也因此驚覺，原來大部分主角們不會講話，而且也不會說中文！
二創影片網路流傳 大家都會講中文
《吉伊卡哇》是由日本作者nagano創作，在官方原作漫畫和動畫中，主角吉伊卡哇、兔兔都不會說話，吉伊卡哇平時只會發出呀、哇等簡單聲音，兔兔則是經常發出「呀哈」、「烏拉」等，3位主要角色只有小八貓可以用人類語言溝通。
不過中國有創作者把《吉伊卡哇》進行二創，其中最廣為流傳的就是「切糕」，一開始吉伊卡哇唱著《蘋果香》，騎著腳踏車過來賣切糕，小八貓魔性的「下刀兒」讓人印象深刻，「小八買聖誕餅」也相當好笑，而且不管是哪一支二創影片，主角們都會說話。
看原版才驚覺 主角不會說話
《吉伊卡哇》搞笑迷因在網路社群瘋傳，甚至有人只看過二創影片，沒有看過原版，還有粉絲在Threads分享，朋友要去看《吉伊卡哇》電影版，但卻沒有看過原版的《吉伊卡哇》，跑去看原版才發現《吉伊卡哇》大部分角色都不會說話。
本次《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》改編自漫畫中人氣極高的「賽蓮篇」，故事從吉伊卡哇、小八貓、兔兔收到一張神祕傳單開始，上面寫著只要前往人魚島，就能享受免費住宿、美食，還有高達100倍的討伐報酬。在大家都登島後，才發現這座島隱藏著不為人知的真相，原本輕鬆愉快的冒險，逐漸變成一場關於生存與討伐的危機。
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《吉伊卡哇》是由日本作者nagano創作，在官方原作漫畫和動畫中，主角吉伊卡哇、兔兔都不會說話，吉伊卡哇平時只會發出呀、哇等簡單聲音，兔兔則是經常發出「呀哈」、「烏拉」等，3位主要角色只有小八貓可以用人類語言溝通。
不過中國有創作者把《吉伊卡哇》進行二創，其中最廣為流傳的就是「切糕」，一開始吉伊卡哇唱著《蘋果香》，騎著腳踏車過來賣切糕，小八貓魔性的「下刀兒」讓人印象深刻，「小八買聖誕餅」也相當好笑，而且不管是哪一支二創影片，主角們都會說話。
《吉伊卡哇》搞笑迷因在網路社群瘋傳，甚至有人只看過二創影片，沒有看過原版，還有粉絲在Threads分享，朋友要去看《吉伊卡哇》電影版，但卻沒有看過原版的《吉伊卡哇》，跑去看原版才發現《吉伊卡哇》大部分角色都不會說話。
本次《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》改編自漫畫中人氣極高的「賽蓮篇」，故事從吉伊卡哇、小八貓、兔兔收到一張神祕傳單開始，上面寫著只要前往人魚島，就能享受免費住宿、美食，還有高達100倍的討伐報酬。在大家都登島後，才發現這座島隱藏著不為人知的真相，原本輕鬆愉快的冒險，逐漸變成一場關於生存與討伐的危機。