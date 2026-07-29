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▲李恩智（如圖）看到泰勳發言氣炸大罵。（圖／翻攝自Netflix）

韓國人氣戀愛綜藝《母胎單身戀愛大作戰》第二季，昨（28）日在Netflix正式上架完結篇，除了配對結果掀起許多討論，來賓之一「泰勳」則成為了觀眾們的砲火集中處，他在初次登上時就對5位女嘉賓說：「我覺得妳們很像難纏的小姑。」還對心儀自己的女孩秀炫說「妳算什麼啊？」讓主持人李恩智氣瘋大罵：「他算哪根蔥啊？」泰勳在《母胎單身戀愛大作戰》第二季中，以「鯰魚男」的身分來到現場，他在一群人生中從沒交過女友的男生中，是唯一一個曾經談過戀愛的人，只不過是在國中的時候，且在跟喜歡的女孩交往時，跟對方完全沒有任何身體接觸，因此被現場嘉賓分為「半母單」。身為擾亂現場感情局勢的鯰魚男，他應該是要出場就吸引所有女生的視線，沒想到他一出場坐到餐桌上後，面對女孩對他詢問感情觀、理想型時，他直接脫口說出：「我感覺我碰上了五個難纏的小姑。」不僅如此，他之後和嘉賓受志約會的時候，因為事先已經看過對方的資料書，導致他在吃飯時一言不發，受不了尷尬的受志率先開口：「你沒有什麼想要問我的嗎？」泰勳則回應：「因為看過資料書了，已經很了解你，反而沒問題問 。」甚至接著說出：「妳幹嘛要選我約會啊？」讓主持人全氣炸：「泰勳你就到這裡了，爛透了，怎麼這樣回覆啊！」雖然節目進展到中間時，他曾經一度拉回聲量，聽到秀炫喜歡藍莓奶昔之後，還會默默準備藍莓奶昔給對方，不過在最終約會時，面對送信、禮物給自己的秀炫，詢問有沒有確認自己郵箱時，他直接理所當然說：「我不會去的，我懶得去，妳算什麼啊？為什麼要求我去？我為什麼要？」這句話一說出口，直接讓主持人李恩智氣得大喊：「泰勳算哪根蔥啊？」許多觀眾也紛紛爆炸，「怎麼有人那麼沒禮貌」、「那句話說出來直接氣到吐血」、「泰勳肯定是憑實力母胎單身的」、「他以為他是誰啊！」雖然節目到了第10集，泰勳有對秀炫把自己的心意說開，不過仍然無法平息大家怒火。