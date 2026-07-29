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高雄市1輛白色轎車停放在民宅門口，雖然路旁未劃設紅、黃等禁止停車標線，但因住戶家中長者過世，家屬要將遺體接回家中奠祭，見轎車堵住大門，導致遺體無法進門，隨即報警求助。警方到場後認定車輛停放位置雖未劃設禁止停車標線，但轎車已明顯妨礙住戶出入，連機車也無法進出，便由拖吊車拖吊轎車，隨即依法開單舉發並拖吊移置。高雄市警方接獲民眾報案請求警方協助，經警方到場確認情況，原來是民眾家中長輩過世逝欲將長輩接回家中舉行奠祭時，發現有車輛停放於自家正門口前導致大體及相關人員無法出入，警方確認該車輛所停放之位置雖無劃設紅黃線，惟其停放之位置已確實明顯妨礙該住戶之人員通行進出。警方隨即依據道路交通安全規則第112條第1項第9款之規定：「顯有妨礙其他人、車通行處所，不得停車。」，故警方依據道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款：「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車。」予以告發取締並拖吊移置，立即排除交通障礙。高市警交通大隊表示，縱使停車處所未劃設紅黃線，民眾仍應注意其車輛停放是否會妨礙他人出入，以免違規遭罰，警方也呼籲社會大眾切勿因貪圖一時方便而違規停車，不僅可能影響他人，也可能害自己吃上罰單，得不償失。