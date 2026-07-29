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▲台灣秒救援（圖／截自消防署）

▲台日友好（圖／截自Threads）

日本熊本地方28日下午發生規模7.1強震，多地傳出重大災情之際，台灣的迅速反應意外在日本網路圈掀起熱議！總統賴清德與行政院長卓榮泰第一時間指示消防署整備搜救隊伍，隨時準備赴日馳援，消息傳回日本後，大批日本網友湧入社群平台狂洗「謝謝台灣」、「日台友好」，感動聲浪不斷擴散。根據消防署說明，得知熊本強震消息後，除了立即致電日本交流協會與日本總務省消防廳表達關切，也火速完成以及本月國際人道救援輪值縣市————的整備作業。外交部方面則表示，只要接獲日本提出需要台灣搜救隊協助救災的請求，將能立即出發馳援。內政部長劉世芳29日上午受訪時進一步證實，從昨晚起就已進入待命狀態的團隊，除了台南、嘉義縣、新竹市之外，同樣完成整備。她說明，雖然高雄並非本月輪值搜救隊縣市，但由於熊本市是高雄的，市長特別要求提前做好準備，展現地方城市間的深厚情誼。這則台灣迅速應變的消息傳回日本後，意外在社群平台Threads爆紅，短時間內吸引超過、逾，留言區湧入大批日本網友的感謝留言，感動氛圍瞬間蔓延整個日本網路圈。不少日本網友在留言中直言深受感動，紛紛留言表示每次日本發生災難，台灣總是最快伸出援手，這次也不例外；也有人感嘆放眼日本周邊，稱得上真正朋友的大概就只有台灣。更有網友特別提到，台灣自己也曾經歷地震的艱難時刻，卻總是願意在第一時間對外伸出溫暖的手，讓人相當感動，字裡行間滿滿都是對台灣的感謝與敬佩之情。