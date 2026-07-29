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暑假青春專案持續期間，為守護青少年安全，第一線警政及輔導人員除持續投入少年關懷、宣導及高風險個案服務外，更肩負高度工作壓力。高市警局少年警察隊、三民第二分局與高雄市政府少年輔導委員會攜手合作，以「療育助人者、精進專業力」為主軸，分別於6月23日及7月27日辦理兩場「第一線助人者身心療育專業知能研習課程」，共吸引近150名警政、社政、教育及輔導網絡夥伴參與。高市警少年隊隊長兼少輔會執行祕書陳仁正表示，守護青少年是一場需要長期投入的工作，唯有先照顧好第一線助人者，才能持續提供穩定且有溫度的服務。此次警輔合作辦理療癒研習，不僅希望協助夥伴紓解工作壓力、提升專業知能，更藉由跨網絡交流，凝聚合作默契，讓警政、教育、社政及民間資源攜手建構更完善的青少年安全防護網。兩課程內容兼顧專業知能與自我照顧，6月課程以「芳療紓壓與情緒照顧」為主題，邀請德國萊茵TUV認證講師蘇慧玲授課，帶領學員透過芳香療法與實作技巧舒緩壓力、提升情緒調適能力；7月則邀請具有美國神經學音樂治療師證照的江翊仙老師，以「從助人到助己:音樂治療與青少年服務及自我照顧之運用」為題，分享如何將音樂治療運用於青少年服務，同時協助助人者建立身心平衡與自我照顧能力。