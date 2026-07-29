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緊急兒少案件 衛福部：需4天內完成報告

台中市日前爆發震驚社會的虐童致死案，年僅2歲的女童「萱萱」（化名）遭母親同居人林佳詳長達3個多月殘忍施虐，最終因敗血症不幸喪命。也因女童跨縣市居住。而中央檢討會議已完成，衛福部保護司今（29）日表示，從系統面上有4點可改進。保護司司長郭彩榕說，中央是針對重大案件進行系統性檢討，不是為了追究個人，而是從案例中看到系統性因素可改進的部分。郭彩榕提出4點，首先是第一線人員對於兒虐傷勢的敏感度。她指出，這部分有2個精進作為，包括強化教育訓練、兒虐傷勢研判，盼加強兒保醫療中心的網絡合作。郭彩榕指出，線上通報系統功能的強化。她提到，原先只有針對兒虐通報案件，才有附加檔案的功能，脆弱家庭的部分是沒有的。此次社家署將脆弱家庭案件也放上附加照片功能，預計下個月可上路。郭彩榕說明，第三針對列管個案，若發生新事件，不論是否緊急，一律由「人在地」縣市政府先行處理，同時通知。在案中的案件，不論是否緊急，一律由「人在地」縣市政府先行處理，但同時必須通知個案原先事件的所在地。會先試行一段時間後，再與各縣市檢討是否須修正。針對兒少保護的案件，郭彩榕指出，若是第一級較緊急案件，4天內要完成調查報告，若非緊急案件，則是30天內完成。而個案所在地先去看完成調查報告，也須將報告提供給原來縣市。郭彩榕說，因為過去中央是2年一次社福考核，未來抽查個案紀錄常態化，平時落實抽查個案紀錄，由外部專家學者給予指導相關措施