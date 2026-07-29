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N700ST出廠感謝晚會 董座逐一致謝協力廠商

日本九州熊本昨（28）發生6.8地震，明適逢台灣高鐵新世代列車N700ST在日本山口縣笠戶工廠出廠，交通部、高鐵等高層代表皆在九州。交通部長陳世凱宣布捐1個月月薪；台灣高鐵董事長史哲也指出，高鐵公司將捐出日幣2000萬元（約400萬台幣）協助災後重建，幫助熊本居民早日恢復正常生活。另，台灣駐日代表李逸洋也捐助日幣250萬元，多位立委也捐助。台灣高鐵公司與日立公司在九州福岡市舉辦感謝晚會。陳世凱指出，台日友好不只在產業界，從熊本地震的相互幫忙中，即可展現無遺。震災發生後，台灣航空界立刻宣布願意協助運送救災物資，因此自己捐出一個月薪水。他也邀請日本友人8月15日到台灣，一起迎接新世代列車抵台。立法委員包含林俊憲、李昆澤、邱志偉、許智傑以及徐富癸等捐款，協助熊本地震救災。感謝晚會中，史哲逐一向協助製作N700ST列車的承商致謝，包括日立東芝聯盟與日本車輛公司，以及許多協助測試、提供零件與技術的協力廠商，共同成就台灣高鐵新世代列車。同時，他更感謝台日議員不僅盛情參與、持續支持台灣高鐵公司。不僅駐日代表李逸洋，日立軌道事業Giuseppe Marino執行長、JR東海金子會長以及多位台灣立法委員及日本國會議員等台日雙方共100多位來自政府、產業界代表等都參與晚會。不過受到強震影響，部分貴賓因投入救災而無法出席，但與會人士依然互動熱絡、見證睽違22年日本新幹線車型，即將再度渡海赴台，成為台灣高鐵未來營運的生力軍。