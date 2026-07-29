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▲樂天桃猿新洋砲威克（Adam Walker，中）來台前曾效力日本職棒（NPB）二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊，與陽岱鋼當隊友。（圖／樂天桃猿提供）

台灣旅日好手陽岱鋼日前震撼宣佈本季結束後引退，正式結束長達21年的職棒生涯。中華職棒樂天桃猿新洋砲威克（Adam Walker）來台發展前，曾效力日本職棒（NPB）二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊，與陽岱鋼當隊友，談到昔日隊友即將引退，威克表示不感到意外，「我們之前在打鬧過程中，他有跟我說過他要退休，我以為他是開玩笑。」威克直言，陽岱鋼有很棒的職涯，「我是覺得他還可以再多打幾年。」威克今年加入日職二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊期間，出賽55場，擊出13支全壘打、33分打點，長打率達0.538，展現優異的長打產能、威脅性。值得一提的是，威克效力新潟隊期間，與台灣旅日名將陽岱鋼成為隊友，「他是很好的選手、隊友，我們經常一起打鬧，他在休息室帶動全隊氣氛。」談到陽岱鋼震撼宣佈退休，威克坦言不感到意外，他透露，「我們之前在打鬧過程中，他有跟我說過他要退休，我以為他是開玩笑。」陽岱鋼職業生涯從火腿隊起步，後歷經巨人隊、美國獨立聯盟、澳洲聯盟，最後選擇在新潟隊結束21年職棒生涯，威克說，「他有很棒的職涯，我是覺得他還可以再多打幾年。」威克說，陽岱鋼人很慷慨，非常樂意協助隊友打擊、防守進步，「我們在春訓時有聊過台灣，他有問我要不要來台灣打球，聊了一些台灣棒球生態，他說我應該會很享受這裡。」