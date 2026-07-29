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白海豚最新路徑預測持續西修！侵襲韓國、中國機率增

▲據中央氣象署資料，白海豚颱風今（29）日14時中心位置在北緯 14.7 度，東經 168.2 度，以每小時16公里速度，向西北進行。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲台灣颱風論壇｜天氣特急表示，以目前資料來看，白海豚直接侵襲台灣的機率仍低，但由於中後期路徑持續往西調整，後續變化仍值得觀察。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

今年第13號颱風「白海豚」持續發展，今（29）日仍維持中度颱風強度，未來兩天將有機會成為強烈颱風。雖然白海豚颱風距離台灣相當遙遠，但根據最新 Google FNV3（AI）系集預報路徑顯示，其路徑持續西修，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也表示，白海豚後期北轉韓國或直襲中國華東的機率上升中，甚至有更靠近台灣北部海域的機會。根據中央氣象署資料，白海豚颱風今（29）日14時中心位置在北緯 14.7 度，東經 168.2 度，以每小時16公里速度，向西北進行，距離台灣約5000多公里，持續朝西北西方向移動，目前強度已達中度颱風上限。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（29）日發文表示，根據最新 Google FNV3（AI）系集預報，發現其整體路徑持續往西修正，台灣颱風論壇也補充，從系集分布也可以看到，越到中後期路徑越明顯發散，代表轉向時間與幅度仍有很大變數，「目前可以確認的是西修趨勢變得更明顯，但最終究竟會走向韓國、日本西部，還是更偏西靠近中國，還需要好幾天時間觀察」。