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鋰陶瓷電池創新與製造領導企業輝能集團（ProLogium）5月27日公告，與轉化發展收購公司（Translational Development Acquisition Corp ，TDAC）的業務合併交易，今（29）日宣布，已獲由既有股東組成之投資財團承諾投資5,000萬美元 （約新台幣16億元），作為支持本次業務合併交易相關融資的一部分。輝能集團成立於 2006 年，專注於次世代鋰陶瓷電池研發與製造的能源創新領域，2025 年，輝能集團推出「超流體化無機次世代鋰陶瓷電池」，完整整合固態與液態電池優勢，公司首座 GWh 級超級工廠位於台灣桃園；其位於法國敦克爾克的第二座電池超級工廠已於 2026 年 2 月舉行第一期建設動土典禮，並正進入詳細設計與施工階段。本次投資為業務合併整體募資計畫的一部分，將用於持續擴大輝能次世代鋰陶瓷電池產能、推進法國敦克爾克超級工廠建設，以及拓展資料中心、航太及機器人等新興應用市場。輝能集團創辦人暨執行長楊思枬表示，本次投資是推進與TDAC完成業務合併的重要一步，也展現投資人對輝能技術實力與執行能力的高度信心。這筆資金將協助我們持續擴大次世代鋰陶瓷電池量產布局，並加速推進法國敦克爾克超級工廠建設，朝商業化與全球規模化發展邁進。TDAC董事長暨執行長Michael B. Hoffman表示，我們很高興在交易完成前看到輝能持續獲得既有投資人的支持。此次投資不僅充分展現投資人對輝能發展願景的信心，也是支持本次交易融資的重要一環，更再次印證我們當初決定與楊執行長及其團隊合作時，對輝能技術實力與成長策略的堅定信念。