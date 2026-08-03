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▲瑞穗調味乳堅持100%使用生乳，結合蘋果、巧克力等多元風味，打造大小朋友喜愛的新鮮及安心選擇。

從蘋果牛奶的清新果香，到巧克力牛奶的濃郁香氣，瑞穗調味乳陪伴許多大小朋友的成長日常，也是不少家庭餐桌與課後時光中熟悉的美味記憶。然而，孩子手中一瓶香醇順口的調味乳，究竟是如何誕生的呢？其實，美味與新鮮的關鍵，來自從牧場到製程的每一道細節把關。為了讓大小朋友更貼近生乳來源，瑞穗調味乳此次帶領大家深入牧場，從乳牛照護、生乳採集到品質檢驗流程，一步步揭開「加生乳更新鮮」背後的點滴用心！從源頭奠定風味與品質基礎，瑞穗調味乳堅持100%使用生乳，生乳皆來自管理嚴謹、符合高標準的契約牧場。走進牧場第一線，可以看見從乳牛照護到擠乳作業的每一道細節，正是一瓶調味乳的新鮮起點。牧場依照乳牛不同生長與產乳階段進行分區飼養，並透過均衡營養管理與舒適環境維持乳牛健康，確保乳源穩定；擠乳前也會進行乳頭清潔與健康檢查，搭配榨乳SOP與消毒流程，強化衛生管理，進一步提升生乳品質。當優質生乳與蘋果及巧克力等風味交融時，更能展現出層次分明的美妙風味。生乳採集後，隨即進入嚴謹的品質把關流程。從收乳前的溫度、色澤確認，到酒精檢測等多項檢驗，唯有通過標準的生乳才能進入運輸系統，並於全程低溫保存下送往製程端。後續更需經過14項、53種檢驗層層把關，確認品質符合標準。為了完整保留生乳最初的純粹，瑞穗調味乳在進入殺菌製程前，堅持讓生乳維持於冷藏狀態，這個堅持不只是品管標準，更是鎖住乳香與營養的關鍵防護，為瑞穗調味乳打下新鮮基礎。隨後加入蘋果、巧克力、麥芽等多元風味調製，讓每一口都保有現喝般的純粹新鮮感。瑞穗調味乳用嚴格的品質標準製作，就是希望在帶來經典美味的同時，也能保留生乳的營養價值，讓這瓶深受喜愛的飲品，成為兼具風味與品質的選擇。無論是孩子的課後點心，還是大人的放鬆時刻，瑞穗調味乳都以最溫暖、安心的香醇口感，守護每個家庭的日常美好。