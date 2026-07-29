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韓國綜合股價指數（KOSPI）週三再度暴跌，帶崩亞洲股市，市場被「真正的底部究竟在哪裡」的恐慌情緒徹底籠罩。儘管SK集團會長喊話市場需求依然強勁，記憶體雙雄SK海力士與三星電子持續崩跌，韓股跌完了嗎？韓國證券業分析師看韓股關鍵點位。根據韓聯社報導，直到上週為止，市場原本還在尋求以 6,800 點為中心進行反彈，短短兩天內指數便蒸發超過 1,000 點。曾經衝上「9,000 點大關」的 KOSPI 指數，如今被迫要在「5,000 點區間」重新尋找新的支撐線。韓國股市繼前一日暴跌寫下「黑色星期二」後，再度迎來了一次慘烈的「黑色星期三」。據韓國交易所（KRX）與金融情報服務機構 Yonhap Infomax 於 29 日公布的數據，當天 KOSPI 指數收在 5,663.24 點，較前一交易日大跌 360.42 點（-5.98%）；KOSDAQ亦下跌 43.17 點（-6.12%），收在 662.68 點。韓國兩大市場觸發暫停程式交易20分鐘的「熔斷機制」。連續兩天同步觸發熔斷機制，這在韓國股市史上尚屬首次。全球性投資銀行高盛（Goldman Sachs）曾指出，以三星電子與 SK 海力士為基礎資產的單一股票槓桿型 ETF 機械式賣壓是一大隱憂，並將 KOSPI 6,800 點視為最重要的技術支撐線。高盛當時分析，若無法守住 6,800 點，下一道支撐線將看至 6,500 點；若連此處也失守，指數恐將進一步回測 6,100至6,000 點區間。摩根士丹利也在報告中，針對未來 3 至 6 個月的 KOSPI 指數預測區間設定為 6,000～9,000 點；韓國本土證券業者的專家們先前也普遍認為 6,000 點即是底部。然而，6,000 點依然被摜破，市場不得不重新尋找新底部的背後原因。除了中國長鑫存儲（CXMT）在上海證券交易所上市熱銷、中國國企宣稱開發深紫外線（DUV）曝光機等帶來的產業不安感外，韓國股市本身體質（Fundamental）極度弱化也是關鍵因素之一。韓國Yuanta Securities研究員金容求表示：「受模糊的悲觀論調所支配的情緒，正在壓倒產業基本面（業績與價值）」；他特別分析，在單一股票槓桿 ETF 擾亂整體指數的「尾巴搖狗」現象下，以及市場被貼上賭場化標籤等因素，正產生複合性的負面影響。」不過，報導也提到，韓國證券界開始出現「底部已現」的聲音。韓亞證券研究員李載萬指出，「考量到三星電子股價的跌幅已達到全球金融危機時期（-46.7%）的水準，研判當KOSPI 盤中低點 5,260 點極有可能就是本波低點。」李載萬特別提到，被認為加劇波動性主因的三星電子與海力士單一股票槓桿 ETF 市值，依今日估算已降至 5 兆 5 千億韓元，回落至剛上市時（5 兆 2 千億韓元）的水準，因此研判對半導體股極端的賣出壓力也正在過頂峰。另一方面，以當天為基準，KOSPI 指數 7 月單月跌幅累計達 33.18%。這已超越了 1997 年亞洲金融風暴（IMF 危機，1997 年 10 月跌幅 -27.24%），實際上創下了韓國股市歷史上最大的單月跌幅紀錄。自今年 6 月 19 日創下歷史新高（9,385.59 點）以來，截至目前 KOSPI 指數的累計跌幅已達 39.66%。雖然與年初相比的報酬率仍高達 34.39%，但目前已被台灣（38.24%）超越，降至全球第二。