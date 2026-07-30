還在使用舊安卓手機的用戶要注意了！Google近期悄悄調整Google Play服務的最低系統需求，正式停止支援Android 6.0 Marshmallow，未來搭載這款近11年前作業系統的手機，將無法再取得最新Google Play服務更新，包括YouTube、Google地圖及其他仰賴Google服務運作的App，也可能陸續出現無法更新或部分功能失效的情況。
外媒《Android Authority》指出，Google應是在近期悄悄終止Android 6.0支援，結束長達近11年的服務週期，也是Android歷來獲得支援時間最長的版本之一。不過，停止支援Google Play服務，不代表Android 6.0手機會立刻變磚，通話、簡訊、相機等基本功能原則上仍可使用，已經安裝的部分App也可能暫時正常運作。
YouTube最新版本門檻升至Android 10
除了Google Play服務，Google旗下多款熱門App也陸續提高最低系統需求。《Android Authority》指出，最新YouTube App已要求Android 10以上系統，Android 6.0用戶無法安裝或更新至最新版本。
Google官方說明，若手機因Android版本過舊而無法更新YouTube App，用戶仍可透過相容的瀏覽器，開啟YouTube行動版網頁觀看影片，但舊版YouTube App最終仍可能完全停止運作。
Google地圖、Google App也提高門檻
Google地圖也淘汰舊系統，Google官方表示，2025年8月後，Android 8.1以下裝置不再獲得Google Maps新版更新，Android 9以上手機才能持續安裝新版地圖App。至於版本10.15以下的舊版Google地圖，也已停止正常服務，最低需求已提高至Android 11。
《Android Authority》建議，仍使用Android 6.0裝置的用戶，應考慮升級至仍能獲得安全更新的新手機。民眾可進入手機「設定」，找到「關於手機」或「軟體資訊」，確認目前Android版本。若手機仍提供系統更新，建議盡快升級；若原廠已停止更新，則不建議繼續在該裝置上使用網路銀行、行動支付，或儲存重要帳號密碼。
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除了Google Play服務，Google旗下多款熱門App也陸續提高最低系統需求。《Android Authority》指出，最新YouTube App已要求Android 10以上系統，Android 6.0用戶無法安裝或更新至最新版本。
Google官方說明，若手機因Android版本過舊而無法更新YouTube App，用戶仍可透過相容的瀏覽器，開啟YouTube行動版網頁觀看影片，但舊版YouTube App最終仍可能完全停止運作。
Google地圖、Google App也提高門檻
Google地圖也淘汰舊系統，Google官方表示，2025年8月後，Android 8.1以下裝置不再獲得Google Maps新版更新，Android 9以上手機才能持續安裝新版地圖App。至於版本10.15以下的舊版Google地圖，也已停止正常服務，最低需求已提高至Android 11。
《Android Authority》建議，仍使用Android 6.0裝置的用戶，應考慮升級至仍能獲得安全更新的新手機。民眾可進入手機「設定」，找到「關於手機」或「軟體資訊」，確認目前Android版本。若手機仍提供系統更新，建議盡快升級；若原廠已停止更新，則不建議繼續在該裝置上使用網路銀行、行動支付，或儲存重要帳號密碼。