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未來6處機場危險職務加給分2級 松山、台中等為第一級

機場消防危險加給15年沒調整 工會：感謝政院、交通部支持

為反映機場消防人員勤務的專業性與危險繁重現況，行政院核定調高危險職務加給。交通部民用航空局表示，所屬16處機場將分為2級，第一級每月支領9700元，第二級每月支領7760元，依行政院核定，將自8月1日起生效。民航局指出，全台機場均為國家重要基礎設施，必須依據國際民航組織（ICAO）標準，配置專責機場消防人力，除了負責傳統火災搶救外，也應對日益複雜的多元災害，包括恐怖攻擊等，特別是航機在空中有任何異常情況，消防員就必須全程待命，以確保營運與飛航安全。民航局提到，民航消防人員必須具備高度專業知識，熟稔航空器結構與特種消防車輛裝備，並精通航空救護技能，才能在極短時間內達成高效應變。近年隨著航空業強勢復甦，民航局說明，各航空站航班架次持續攀升，使得消防人員的出勤量與工作負荷大幅增加，更顯示機場消防人員職務的繁重與危險性。民航局提到，為合理反映第一線機場消防人員勤務繁重現況，民航局近年積極爭取，調高機場消防人員之「危險職務加給」。在行政院與交通部全力支持下，行政院參酌其他消防人力危險加給標準，於本月9日核定機場消防人員危險職務加給，並自8月1日起生效。全台除桃園國際機場以外的16處機場，未來危險職務加給將分為2級，松山、高雄、台中、澎湖、金門與台東等6處機場為第一級，每月支領9700元；其他機場為第二級，每月支領7760元。民航局表示，行政院核准調高危險職務加給，不僅能有效激勵基層同仁的工作士氣，更對延攬與留用專業消防人才具有實質助益。交通部民用航空局企業工會理事長吳子豪也說，機場消防員站在守護航機安全的第一線，只要機場營運，就必須隨時待命，但機場消防危險加給已經超過15年未曾調整。吳子豪表示，透過民航局反應後，交通部長陳世凱也協助向行政院爭取，現在，機場消防員的辛苦終於被看見，事情終於有了最好的結果，也感謝行政院、交通部與民航局長官的支持。