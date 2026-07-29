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▲王心凌新廣告被質疑抄襲Key演唱會海報。（圖／翻攝自高雄流行音樂中心官網）

▲王心凌廣告第一幕被發現跟Key演唱會海報概念雷同。（圖／翻攝自微博）

女星王心凌近日出演中國豐田汽車廣告，沒想到影片開頭的拍立得機畫面卻掀起爭議，粉絲發現許多細節疑似跟韓團SHINee成員Key的演唱會海報概念雷同，就連字體都一模一樣，生氣地說：「抄的太光明正大。」《NOWNEWS今日新聞》記者已傳訊詢問王心凌，截稿前尚未獲得回應。廣告一開始，以拍立得機印出照片作為開場，隨後王心凌搭乘汽車現身。不過眼尖粉絲發現，這台拍立得機上的多處設計，與Key於2024年舉辦的「2024 KEYLAND ON：AND ON」演唱會主視覺極為相似。雖然Key演唱會海報採用的是販賣機概念，與拍立得機本身不同，但王心凌廣告中的拍立得機竟直接出現「ON：AND ON」字樣，且字體與原海報幾乎一致；投幣孔位置更寫著「get your key」，旁邊的選單還能看到「2024 KEYLAND ON：AND ON」等文字，甚至連部分裝飾元素都與原設計相當接近。相關畫面在社群平台瘋傳，不少粉絲質疑團隊涉嫌挪用設計，「抄得太光明正大」、「這根本不是致敬」，也有人懷疑團隊是把海報作為AI生成素材，才會連文字都一併出現在畫面中；不過也有路過網友替王心凌緩頰，只看畫面不會覺得跟Key演唱會海報有關，不認為有抄襲嫌疑。《NOWNEWS今日新聞》已向王心凌方面詢問此事，截稿前尚未獲得回應。