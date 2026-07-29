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台股持續重挫，今（29）日更一度失守4萬點大關，終場收40039.18點，大跌1564.18點，加計前一交易日崩跌2030.83點，合計2天就跌掉3595.01點。面對台股大幅修正，兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌表示，不論個股或指數任何時間點、價位都同時存在風險與機會，但還是要自己判斷是風險還是機會。董瑞斌今日出席「信任金融・共好未來」金融回饋交流論壇受訪時提到，對投資人來說，不管是「小白」或「老白」，個股或指數在任何價位均是風險與機會並存，這是每個人應該要了解的。他說，不是台股3萬點就安全，4萬點就危險，任何時間點都有風險，也存在機會，只是要把它看成機會或風險，需要自己去判斷。至於台股熱絡所引發的房貸、車貸、信貸、股票融資「四貸同堂」問題，金管會也持續關注。董瑞斌則說明，房貸大約有2種產品，一種是次順位房貸，也就是俗稱的「二胎房貸」，本來房貸還沒還完，有一些餘額再拿出來增貸，還有一種是理財型房貸，房貸已經還完，再拿出來做擔保品，而信貸也有2種，有小額及大額信貸。他說，以兆豐銀行來說，包括二順位房貸、以房屋或股票做擔保的理財貸款、信貸等產品，今年6月約較去年同期增加新台幣100億餘元，相較整體消金約7000億元規模，不是很多。他進一步指出，目前兆豐銀存在「四貸同堂」、所有槓桿都開的情形者僅有4戶，相較去年同期增加3戶，增加金額約2億元，顯示公股銀行承做較少。