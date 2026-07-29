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日本九州熊本縣昨（28）發生6.8強震（日本氣象廳顯示7.1），多處傳出災情。本週正逢日本職棒（NPB）全明星賽，日本職棒選手會（JPBPA）也在今（29）日發出聲明，已決定透過合作夥伴公益社團 Civic Force，利用「選手會災害支援基金」向避難所提供物資支援。日職選手會表示，未來也將持續密切關注災區狀況，盡力提供必要的援助。日本熊本縣昨日發生6.8強震，造成包含熊本城在內多處建築物損毀，由於地震當天正逢日職明星賽週，日職選手會也在今日透過官方X帳號發文表示，「對於在此次熊本地震中遭受災害影響的大家，致上最深切的慰問。選手全體人員衷心祈禱受災民眾平安無事，並祝願災區能盡早復原與重建。」選手會進一步傳達了對受災戶的援助行動，「我們已決定透過合作夥伴公益社團 Civic Force，自『選手會基金（日本職棒選手會災害支援基金）』撥款，派遣先遣隊並向避難所提供物資支援，相關程序已經啟動。」選手會指出，基金是以災害支援等社會貢獻活動為宗旨，是由廣大球迷以及各界人士所踴躍捐助的善款運營而成，「將大家所託付的這份溫暖心意，確實傳遞給有需求的地區，也是我們選手會非常重要的責任與使命。」選手會表示，未來也將持續密切關注災區狀況，盡力提供必要的援助。日職選手會是日職現役球員組成的工會組織，主要代表球員與日職12球團協商勞資權益、薪資調查及比賽制度。昨日球員、球團代表在明星賽前進行歷史性首次直接會談，並向球團提案導入投球計時（Pitch Clock）、投捕電子暗號系統（PitchCom）及自動好壞球判定系統（ABS）。