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德國汽車產業寒冬持續蔓延，知名豪車巨頭寶馬（BMW）亦難倖免。BMW於今（29）日正式宣布，已與企業工會達成協議，將在2027年底前透過自願離職補償方案，在德國本土裁減數千名員工。這也是繼大眾汽車、賓士及保時捷之後，又一家因利潤受壓與市場需求疲軟而被迫裁員的德國車企。根據《路透社》報導，BMW發言人表示，本次優離方案主要針對行政與研發部門，生產線的製造人員則不在裁員範圍內。據知情人士透露，BMW預計透過此計畫在全球範圍縮減約8000位員工。BMW目前在全球擁有約15萬名員工。BMW過去在同業中被視為經營最為穩健的代表之一，然而公司在今年6月調降了全年的利潤預期，主因是中國市場表現疲軟，近幾個月銷量出現大幅下滑，執行長內德爾科維奇（Milan Nedeljkovic）隨後表態將加速現有裁員與削減成本的力道。據參加慕尼黑員工大會的人士透露，內德爾科維奇於週三向員工坦言，主導汽車產業的遊戲規則已經發生了「根本性的改變」，連帶動搖了BMW商業模式的基石。他警告前方道路將充滿挑戰，但這些精簡措施是確保BMW提高獲利、維持競爭力的必要之舉。BMW預計於本週四正式公布今年第二季財報。