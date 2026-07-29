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▲「高雄庄頭藝穗節」從8月到10月，好戲連台不間斷。（圖／高市府文化局提供）

累積 609 場演出能量、吸引超過 47 萬觀賞人次的「高雄庄頭藝穗節」，今年8月8日父親節當天，將由春美歌劇團在永安區保寧宮以《鐵漢》歌仔戲揭開序幕，一路陪伴市民朋友熱鬧至 10 月底。今年持續擴大巡演版圖，走遍全市 27 個行政區，深入山區與沿海庄頭，帶來 38 檔涵蓋歌仔戲、音樂會、親子與偶戲的精采表演。高市府文化局局長王文翠表示，「庄頭藝穗節」自 2011 年開辦以來，持續將廳堂級藝術送到各個社區。今年特邀高雄市管樂團、唱歌集音樂劇場、明華園天字戲劇團、春美歌劇團、尚和歌仔戲劇團、明華園日字戲劇團、秀琴歌劇團及金鷹閣電視木偶劇團等多個「TAIWAN TOP演藝團隊」熱情參陣，橫跨四大表演類別，與市民一同感受高雄豐厚的文化底蘊與創新活力。擁有廣大粉絲的「庄頭歌仔戲」6 組團隊將推出 18 場優質好戲，將廳堂級的演出水準直接搬到庄頭呈現。包含明華園天字戲劇團《郎心狼心》、春美歌劇團《鐵漢》、明華園日字戲劇團《同身謎》、尚和歌仔戲劇團《哪吒伏龍》、佩儀歌劇團《魚島鯊鹿兒傳奇》，以及秀琴歌劇團《孫臏傳奇》。「庄頭親子劇」邀請有口皆碑的奇巧劇團、豆子劇團、蘋果劇團等優秀傑出演藝團隊，帶來《鼻子上的金箍棒》、《我的大俠》、《魔「換」長頸鹿》等節目，是非常適合全家共賞的 5 場精彩好戲。為了讓喜歡歌仔戲的小戲迷們也能感受傳統戲曲的魅力，今年特別邀請明華園星字戲劇團帶來《倚天途龍記 救命！我的媽》2 場精彩兒童歌仔戲節目。樂音繞樑、氣氛舒緩宜人的「庄頭音樂會」則由高雄市管樂團、南台灣交響樂團、新古典室內樂團、唱歌集音樂劇場、STAC 南台灣人聲樂集帶來精采演出。10場演出節目集結了音樂劇、交響樂、人聲音樂等不同風格的演出類型。「庄頭偶戲」隆重推出金鷹閣電視木偶劇團《叱吒風雲-新哪吒》、錦飛鳳傀儡戲劇團《嘉禮迎春》、新世界掌中劇團《勇闖魔火崖》。「高雄的庄頭，就是歡樂相聚的舞台。」從 8 月 8 日起至 10 月 31 日的週末晚上，各演藝團隊將輪番登場。相關演出資訊，請至高雄市政府文化局官網查詢。