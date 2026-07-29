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▲多層次傳銷營業總額去年為營業總額約986.72億元，是自2021年，近5年來首次未破千億關卡，推估原因是傳銷同類商品競爭加劇、以及傳銷商人數減少。（圖／公平會提供）

公平會今（29）日發布台灣2025年多層次傳銷事業經營發展狀況調查，結果顯示，多層次傳銷去年營業總額約986.72億元，是自2021年，近5年來首次未破千億關卡，傳銷商去年人數更比前一年減少約7%；公平會推估，營收銳減主因是傳銷同類商品競爭加劇、以及傳銷商人數減少。據統計，2025年全國共有333家傳銷事業，營業總額約986.72億元，較2024年減少68.34億元、減幅6.48%。事業營業額平均值為2億9,631萬元，較2024年減少約1,863萬元。而在規模方面，事業營業額介於1,000萬元至1億元共有130家、占比近4成，營業額合計約為49.93億元，占整體營業額5.06%；事業營業額達10億元以上之事業共有20家，占總家數6.01%，營業額合計約698.54億元，占整體營業額70.79%。而在投入多層次傳銷事業人數，2025年底傳銷商人數計332.3萬人，較2024年底358.6萬人，減少26.3萬人，減少約7.3%。而在性別比，去年底女性傳銷商有242.01萬人，約占逾7成，顯示傳銷市場主力仍是女性。而在產品方面， 傳銷事業銷售之商品仍以營養食品類銷售額最大，637.83億元，次為美容保養品201.91億元。