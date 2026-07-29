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▲中鋼集團旗下中鋼碳素化學公司舉行研發中心落成啟用儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長兼中鋼碳素化學公司董事長黃建智致詞。(圖／中鋼碳素化學公司提供)

▲屏東縣長周春米致詞。(圖／中鋼碳素化學公司提供)

▲中鋼碳素化學公司屏南廠研發中心落成啟用。(圖／中鋼碳素化學公司提供)

中鋼集團旗下中鋼碳素化學公司於今(29)日，在屏東縣枋寮鄉屏南產業園區屏南廠，舉行研發中心落成啟用儀式，期布局搶攻高端碳材料市場商機，朝成為全球新能源與半導體供應鏈不可或缺的關鍵碳材料供應者目標穩步邁進。中鋼碳素化學公司屏南廠研發中心落成啟用儀式，是由中鋼公司董事長兼中鋼碳素化學公司董事長黃建智主持，有屏東縣縣長周春米、經濟部產業發展署組長翁谷松、經濟部產業園區管理局高屏分局分局長吳淼文、精碳協會理事長吳玉祥，以及中鋼企業工會理事長楊乙記等產、官、學、研各界代表與會，共同見證中鋼碳素化學公司屏南廠成為高端碳材料生產與研發雙軌並進的核心發展基地。中鋼公司董事長兼中鋼碳素化學公司董事長黃建智表示，中鋼碳素化學公司為因應全球能源轉型與人工智慧(AI)浪潮所推升的碳材料需求，乃投資新台幣1.87億元，中鋼碳素化學公司屏南廠興建研發中心，並於今(29)日興建的研發中心，舉行研發中心落成啟用儀式，期布局搶攻高端碳材料市場商機。黃建智說，中鋼碳素化學公司屏南廠於107年落成啟用，多年來擴建至今已擁有4000噸碳化及6000噸石墨化產能的石墨產品工廠，主力產品為介相石墨碳微球，不僅為鋰離子電池的負極材料，可滿足電動車及儲能系統對高能量密度、高功率密度與長壽命的嚴苛要求。黃建智並說，隨著全球人工智慧(AI)伺服器、電動載具、儲能系統及半導體等產業快速成長，中鋼碳素化學公司加速開發先進碳材料及等方性石墨等新產品，以及精進相關製程產線，屏南廠將持續以負極材料、先進碳材料與等方性石墨三大精碳材料為核心產品，力助中鋼碳素化學公司布局及搶攻新能源與半導體碳材料市場。屏東縣長周春米指出，產業升級是縣政的重要課題，中鋼碳素化學公司屏南廠研發中心的啟用，是屏東產業升級的重要里程碑，研發中心聚焦的三大核心方向正呼應世界產業潮流。周春米並指出，繼台積電於6月領銜供應鏈，進駐屏東科學園區後，屏東縣政府正持續推動產業園區開發，歡迎更多產業投資屏東，期與世界接軌，此次，中鋼碳素化學公司投資新台幣1.87億元，在屏南廠興建研發中心，不僅是高端碳材料的創新搖籃，開發扣合市場所需的精緻碳材，也扮演中鋼碳素化學公司整體營運結構全面升級的關鍵推手。