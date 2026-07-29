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左手重砲林俊易對決印尼小鋼炮金廷，這場男單會內賽第一輪對決也吸引相當多球迷觀戰，因為兩位好手都是戰績卓越。在激戰兩局之後，林俊易艱辛以2：0擊敗這位戰績輝煌的老將，順利挺進到男單16強。林俊易今年拿下全英公開賽冠軍，上周又在超級1000系列中國公開賽拿下銅牌，目前世界排名第12，正處於巔峰。而印尼小鋼炮金廷隊老球迷是耳熟能詳的巨星，他在2018年就連續擊敗林丹、安賽龍、諶龍、桃田賢斗四位世界冠軍，拿下男單冠軍，而且在2020年東京奧運更是拿下奧運男單季軍，2024年在拿下全英公開賽亞軍，這兩年狀態下滑，但老將實力猶在。首局林俊易很快適應小巨蛋場地，球路掌控都能隨心所欲，加上他拿手的重砲殺球以及滑拍控制精準，即使腳程飛快的金廷還是應接不暇，一路被壓制，林俊易就以21：17拿下。第二局金廷不斷嘗試改變打法，經驗豐富的金廷透過手腕變化，打出高難度的技術球，讓林俊易的節奏有點被干擾，所以比分一路纏鬥，驚險時刻林俊易的網前搓球貼網而過，讓金廷回擊掛網結束比賽，21：19林俊易收下第二局勝利，直落二力克金廷，晉級男單16強，下一輪將迎戰大馬重砲李梓嘉。林俊易賽後表示，上周剛打完中國公開賽又馬上趕回來參加台北公開賽，體能上略有疲累，不過賽前很快就調整好狀態，因此對首戰表現感到滿意。提到對手金廷，林俊易說以前就是看到金廷等前輩的比賽，學習到很多技巧跟觀念，所以這次對決也是抱著學習的態度。對於下一輪將迎戰李梓嘉，林俊易表示相當期待，相信會是一場精彩的對決。