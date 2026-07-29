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勞動部主辦「第56屆全國技能競賽」今（29）日於台北南港展覽館舉行開幕典禮，本屆競賽自7月30日至8月1日登場，辦理青年組55個職類、青少年組13個職類，共有1,070名技能好手同場競技。本屆競賽以「挑戰！技霸魂」為主題，象徵技能選手面對限制與困難，仍持續精進技術、突破自我。開幕典禮中，由裁判代表謝旻淵、林靜媚及選手代表陳宥任、何忻美，分別帶領全體裁判及選手宣誓，承諾秉持公平、誠信及專業精神完成賽事。本屆全國技能競賽活動精彩多元，為讓社會大眾更了解技能價值，本屆競賽規劃「實境秀」及「智造未來館」兩大主題展區，透過技能職人展演、企業技術展示及多元體驗活動，呈現技能在生活與產業中的應用；現場另設有木工、太陽能車、鉚釘工藝、精油乾洗手、修剪瀏海及餐飲擺盤等體驗內容。行政院副院長鄭麗君表示，全國技能競賽不只是展現技能的賽事，更是讓青年交流切磋、突破自我及探索未來的重要舞台，「當年輕人有舞台，國家就有未來；當年輕人的技能被看見，台灣產業就會繼續向前。」面對AI科技快速發展，AI可以協助提升效率、解決問題，但無法取代人的創意、感受、經驗與責任感；政府將持續擴大投資技職教育，全力支持我國53名選手於今年9月參加第48屆國際技能競賽47個職類。勞動部長洪申翰表示，技能這條路從來都不容易。外界看到的可能只是競賽幾天的表現，但支撐選手走到今天的，是幾個月、幾年，甚至上千個小時的反覆練習，因此每一位站上全國技能競賽舞台的選手都值得肯定。他進一步表示，勞動部更在意的是比賽結束後，選手接下來的路可以怎麼走。未來將努力把技能培訓、分區競賽、全國賽、國手選拔，以及升學、就業與進入產業的每一段路銜接得更完整，讓競賽累積的實力真正轉化為職涯發展。