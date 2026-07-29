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台北東區爆紅麵包店「BAKERHOOD巷上

」！未開幕先爆紅排隊

▲BAKERHOOD室內陳列很有劇場感，階梯式層架展示麵包，看起來都好好吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「100公分普羅旺斯暢遊」每日新鮮出爐切片。（圖／BAKERHOOD提供）

▲BAKERHOOD巷上明星商品。（圖／記者蕭涵云攝）

▲記者實際試吃「開心果可頌」好喜歡。（圖／記者蕭涵云攝）

記者開箱試吃真實口感曝！BAKERHOOD巷上9大菜單價格一覽

BAKERHOOD巷上6大明星商品：

《NOWNEWS今日新聞》記者一口咬下可頌酥脆作響，有存在感的外皮爽脆俐落，搭配堅果香氣的開心果風味，相當討喜。

▲社群網友推薦BAKERHOOD必吃3大菜單。（圖／記者蕭涵云攝）

社群推薦3大必吃菜單：

《NOWNEWS今日新聞》記者在綿軟麵包口感上，吃到辛辣直率的豪爽香氣，濃郁奶香中還迸發微酸滋味，一吃就難忘。

▲記者推薦「布里歐手撕吐司」也很值得一試。（圖／記者蕭涵云攝）

▲走進BAKERHOOD很難空手而回。（圖／記者蕭涵云攝）

歐式木屋「客廳」傳遞的溫暖麥香！限量驚喜福袋、買一送一開幕優惠

▲BAKERHOOD麵包店有如歐式木屋外觀，低調藏在巷弄仍爆紅。（圖／記者蕭涵云攝）

▲長得像小精靈的「檸檬香緹可頌」。（圖／記者蕭涵云攝）

BAKERHOOD開幕優惠！

BAKERHOOD 巷上 資訊

▲BAKERHOOD鹹口味麵包很受大家青睞，推薦東區上班族也可當午餐輕食或下午茶享用。（圖／記者蕭涵云攝）

▲價格親切的胡椒乳酪鹼麵包，才試營運就被網友發現的寶藏品項。（圖／記者蕭涵云攝）

味覺的感動！健康烘焙吐司第二件半價 天然酸種麵包預購8折

味覺的感動 店家資訊

▲味覺的感動「法式農夫麵包」。（圖／味覺的感動提供）

▲招牌「健康吐司」。（圖／味覺的感動提供）

▲「味覺的感動」主打獨家發酵工藝與天然酵母。（圖／味覺的感動提供）

澱粉控快衝！台北東區麵包店「BAKERHOOD巷上」7月30日正式開幕，跟上歐包熱潮已在社群網路爆紅，《NOWNEWS今日新聞》開箱試吃香濃「開心果可頌」酥脆作響、「雙椒二重奏」辛辣豪爽，推薦必吃薯泥燻牛穀堡、火山肉桂捲、水果丹麥、蜂蜜南瓜吐司、莓果酸種麵包、100公分巨木麵包、胡椒乳酪鹼麵包等店內熱賣、獲網友口碑的9大菜單價格一次整理。全新職人風格烘焙品牌「BAKERHOOD巷上」進駐台北東區216巷，主打職人風格的講究「減法烘焙」、「嚴選食材」及「自養魯邦種」，「BAKERHOOD巷上」跟上近期歐式麵包熱潮，果然在社群網路爆紅。尚未正式營業，品牌名稱將NEIGHBORHOOD的字根與BAKER結合為「BAKERHOOD」，傳遞「Style & Daily Life」與鄰里共好的品牌理念；Logo描繪戴著滑雪鏡、潮帽與鬍鬚型男，彷彿踩著滑板般乘坐在巨型麵包上，象徵投入烘焙的馳騁玩心。《NOWNEWS今日新聞》向店家挖出9大必吃款式。：使用法國發酵奶油打造鬆脆蜂巢層次的法式可頌，內餡包裹濃郁滑順的地中海開心果醬，外層再撒上西班牙開心果碎粒。：質地屬於濕潤Q彈，淋上如白雪般起士奶蓋的肉桂捲，看起來十分誘人，完美融合蜂蜜肉桂、並以寶山黑糖添增焦香風味。：方正酥脆丹麥，填入大顆藍莓與奶油杏仁餡的酸甜濃醇、鳳梨百香果的雙重酸甜。：以T55麵粉、BAKERHOOD自養裸麥魯邦種與法國紅酒製成的Q彈口感，搭配裹入四種酸甜果乾與濃郁Cream Cheese微酸餘韻，麥香豐盈難得，推薦酸種麵包迷必吃。：加入帶皮南瓜、南瓜籽與純蜂蜜，吐司完美包覆自然香甜與柔軟口感。：重現Logo上的巨型歐式麵包，外皮酥脆、內裡軟Q，內餡揉進德國香腸、培根、油漬蕃茄與雙色橄欖，每日由師傅現場切片。◾️：特製剝皮辣椒培根、新鮮糯米椒，搭配雙色乳酪絲與巴薩米可醋。◾️：以黑芝麻、亞麻籽與豆渣揉製而成的堡體，帶有淡淡穀物香氣，搭配厚實的煙燻牛肉與綿密薯泥，點綴自製蘋果醋漬紫洋蔥的酸脆爽感，醇厚而清爽不膩。◾️：包入特製黑胡椒乳酪餡的麵團、以鹽之花提味的麵團，樸實圓潤的鹼麵包散發濃郁乳酪與黑胡椒辛香，相當耐吃。好氏品牌設計創意總監陳易鶴，親自操刀BAKERHOOD門市空間設計，重現記憶裡歐洲城市街角，總有間亮著溫暖黃光、飄散麥香的麵包店。走進綠意植栽襯托的戶外庭院，推入深色胡桃木質玻璃門，室內窗框景緻、墨綠色磁磚檯面烘托中央階梯式展示台，放眼望去，只見一顆顆排排站好、井然有序的麵包，色香味皆美，讓人食指大動。◾️7月30日至8月1日開幕首三日，每日前50名排隊顧客，可以150元購買價值300元以上的「驚喜福袋」！每日12:00準時發放號碼牌，一張號碼牌限購乙個福袋（限量50個，售完為止）。其他注意事項以現場公告為主。◾️7月30日至8月31日，單筆消費滿350元，加購「丹麥布丁燒」享買一送一優惠（原價55元／個）；單筆消費滿500元，加購「4吋開心果巴斯克蛋糕」乙個199元（原價320／個）每人限擇一使用（每日加購品數量有限售完為止）。其他注意事項以現場公告為主。地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號時間：周一至周六12:00-20:00電話：02-8771-8519「味覺的感動」創辦人Lisa主廚從德國正統歐式烘焙出發，再赴日本師承天然酵母大師志賀勝榮老師，以獨家低溫長達18時發酵x七種自家培養天然酵母，重新定義健康烘焙。推薦德國傳統酸種麵包、104%高加水核桃起司農夫麵包及健康吐司等代表商品，不使用商業速發酵母、人工改良劑與防腐劑。地址：台北市中正區幸福里忠孝東路二段30號電話：02-2351-0909