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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）「無敵艦隊」西班牙奪下暌違16年的冠軍金盃，陣中明星球員庫庫雷利亞（Marc Cucurella）曾在世界盃前承諾，只要奪冠就將總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）的臉孔刺在身上。庫庫雷利亞並未食言，在個人社群上公開左手臂後側的新刺青，正式自家主帥德拉富恩特。西班牙明星後衛庫庫雷利亞在世界盃冠軍賽前曾立下誓言，「如果西班牙在世界盃奪冠，我就把德拉富恩特教練的臉刺成刺青。」當時他表示，「還不知道要刺在哪裡，希望是看得見的地方。」西班牙最終在冠軍賽以1：0險勝「衛冕軍」阿根廷，奪下暌違16年的冠軍金盃。當時，德拉富恩特在冠軍賽結束後曾幽默回應，「既然承諾了就得遵守，我們的球員都是守信用的人。而且我也沒有長得那麼難看吧。」德拉富恩特也引發熱烈話題。而庫庫雷利亞也說到做到，找上美國世界級刺青師甘加（Joaquin Ganga）操刀，在左手臂後側刺上德拉富恩特身穿西裝、高舉世界盃冠軍獎盃的英姿。庫庫雷利亞公開刺青後，也受到西班牙隊友梅里諾（Mikel Merino）、格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）以及艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的大力稱讚。庫庫雷利亞在本屆世界盃全勤出賽，助西班牙拿下7勝1敗的8連不敗奪冠紀錄。