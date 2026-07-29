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針對市場關注信用交易擔保維持率及追繳情形，證交所再次說明，信用交易擔保維持率採整戶（融資加融券）合併計算，涵蓋上市櫃標的，不能以單一個股擔保維持率論斷市場追繳或處分（斷頭）情形，也沒有個股擔保維持率低於130％就等同斷頭的概念。
證交所指出，截至7月28日，不限用途款項借貸全市場整戶擔保維持率仍遠高於法規追繳門檻130％，整體擔保水位充足，投資人應以證券商提供的個人整戶擔保維持率為準。
AI需求支撐基本面 上市公司營運維持成長
證交所表示，受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務需求，我國出口及外銷訂單持續強勁，6月出口、外銷訂單及上半年累計金額均創同期或單月新高；國發會公布的6月景氣對策信號也已連續七個月亮出紅燈。
此外，今年6月全體上市公司營收年增44.71%，第一季稅前淨利年增59.88%，顯示上市公司營運仍具成長韌性。
必要時配合穩市 鼓勵企業買回庫藏股
證交所表示，主計總處、中央銀行、中研院及台經院皆上修今年經濟成長率預測，AI需求與出口表現仍是支撐經濟的重要動能。以台積電為例，公司已上調全年營收成長與資本支出預估，反映產業中長期展望仍然正向。
證交所強調，將持續掌握國際政經情勢及市場交易狀況，督促上市公司即時揭露重大資訊，並鼓勵企業視財務狀況適時實施庫藏股；若股市出現非理性連續下跌或波動明顯擴大，也將配合主管機關政策，視市場情況採取穩定措施。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。