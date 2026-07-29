台股連兩天重挫，今（29日）盤中失守40,000點，下探至39,384.85點，終場收在40,039.18點，下跌1,564.18點，2個交易日指數急挫3,595.01點。台灣證券交易所晚間信心喊話指出，近期國際市場震盪加劇，呼籲投資人宜「回歸基本面」審慎評估。證交所表示，近期受到美國半導體及人工智慧相關類股回檔、中東地緣政治局勢及主要央行利率走向影響，國際股市波動加劇，避險情緒升溫。亞洲主要股市今日同步走弱，台股加權指數收在40,039點，下跌1,564點，跌幅3.76%。

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信用交易擔保維持率充足　勿以個股數據推斷斷頭

針對市場關注信用交易擔保維持率及追繳情形，證交所再次說明，信用交易擔保維持率採整戶（融資加融券）合併計算，涵蓋上市櫃標的，不能以單一個股擔保維持率論斷市場追繳或處分（斷頭）情形，也沒有個股擔保維持率低於130％就等同斷頭的概念。

證交所指出，截至7月28日，不限用途款項借貸全市場整戶擔保維持率仍遠高於法規追繳門檻130％，整體擔保水位充足，投資人應以證券商提供的個人整戶擔保維持率為準。

AI需求支撐基本面　上市公司營運維持成長

證交所表示，受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務需求，我國出口及外銷訂單持續強勁，6月出口、外銷訂單及上半年累計金額均創同期或單月新高；國發會公布的6月景氣對策信號也已連續七個月亮出紅燈。

此外，今年6月全體上市公司營收年增44.71%，第一季稅前淨利年增59.88%，顯示上市公司營運仍具成長韌性。

必要時配合穩市　鼓勵企業買回庫藏股

證交所表示，主計總處、中央銀行、中研院及台經院皆上修今年經濟成長率預測，AI需求與出口表現仍是支撐經濟的重要動能。以台積電為例，公司已上調全年營收成長與資本支出預估，反映產業中長期展望仍然正向。

證交所強調，將持續掌握國際政經情勢及市場交易狀況，督促上市公司即時揭露重大資訊，並鼓勵企業視財務狀況適時實施庫藏股；若股市出現非理性連續下跌或波動明顯擴大，也將配合主管機關政策，視市場情況採取穩定措施。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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吳紹瑜編輯記者

《今日新聞》新聞一部財經生活中心主任，曾任《蘋果日報》、《TVBS新聞網》政治線記者，也長期關注教文、衛福等部會政策。期許新聞媒體不只是傳遞訊息的媒介，更是時代的記錄者、公共利益的守護者，我相信新聞的力量...