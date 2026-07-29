張仁瑋本季數據全方位提升，唯獨揮空率（Whiff%）17.3%，相比去年PR84的13.8%看似退步不少，但這是犧牲揮空率，追求更多拉打、把球打遠的結果，搭配本就不錯的球棒控制力，讓今年打擊數據大幅上升。

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張仁瑋球探報告守優於攻 是標準短槍型打者

選前被認為守優於攻、守備價值高，打擊上則屬於短程安打類型，擁有不錯的球棒控制、但擊球穩定性還要提升。

張仁瑋數成績大躍進 揮空率卻退步？

各項打擊數據皆創下生涯新高，無疑已經寫下生涯年表現，值得注意的是，相比去年只有一項數據下滑，就是揮空率Whiff%。

揮空與打擊策略有關 「拉打比例」創新高

揮空率卻從13.8%大幅上升至17.3%，保送率（BB%）也從6.52%下降至5.46%，更多揮空、更不愛選保送，成績反而大躍進，主因在於揮棒企圖心。

但今年拉打比例大幅上升至39.1%，中線比例下降到29.3%

張仁瑋打擊大爆發 與追求把球打遠有關