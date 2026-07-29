中信兄弟23歲小將張仁瑋，今年化身為黃衫軍全能工具人，今（29）日交手樂天桃猿，首局首打席就砲轟頂級洋投威能帝。張仁瑋不僅有多守位價值，本季打擊更迎來大躍進，OPS+135高居全隊第一，論打擊輸出無疑已是兄弟最強打者。相比去年，張仁瑋本季數據全方位提升，唯獨揮空率（Whiff%）17.3%，相比去年PR84的13.8%看似退步不少，但這是犧牲揮空率，追求更多拉打、把球打遠的結果，搭配本就不錯的球棒控制力，讓今年打擊數據大幅上升。
張仁瑋球探報告守優於攻 是標準短槍型打者
張仁瑋是2021年第三輪內野新星，選前被認為守優於攻、守備價值高，打擊上則屬於短程安打類型，擁有不錯的球棒控制、但擊球穩定性還要提升。
張仁瑋2023年就靠多位置守備價值，一度成為一軍輪替，隔年有望獲得更多機會時，卻因為2023年底冬盟扭傷腳踝，直接錯過前年上半季，整季只留下11場一軍出賽，去年健康回歸後則出賽72場、總計138打席紀錄，主要都擔任替補出戰。
張仁瑋數成績大躍進 揮空率卻退步？
攤開歷年打擊數據，張仁瑋前年11場出賽打出OPS+111成績，去年破百打席也能繳出接近聯盟平均的OPS+95，顯示其打擊確實有期待感。本季開打後，張仁瑋更在兄弟內野傷兵空缺時把握機會，一路把打擊率維持在3成以上，目前OPS+135高居全隊第一，甚至比宋晟睿、陳俊秀與詹子賢等傳統印象中的強打還高。
《野球革命》數據網站顯示，張仁瑋今年打擊率3成20、上壘率3成53、長打率4成14、3轟、27分打點，各項打擊數據皆創下生涯新高，無疑已經寫下生涯年表現，值得注意的是，相比去年只有一項數據下滑，就是揮空率Whiff%。
揮空與打擊策略有關 「拉打比例」創新高
張仁瑋過去2季揮空率都遠優於聯盟平均，與他過去掌握確實擊球、巧打型的風格相符合，但今年在各項數據提升下，揮空率卻從13.8%大幅上升至17.3%，保送率（BB%）也從6.52%下降至5.46%，更多揮空、更不愛選保送，成績反而大躍進，主因在於揮棒企圖心。
從擊球方向就能看出端倪，張仁瑋去年將球打到中線比例高達43.9%，反觀拉打的左外野僅28.5%，幾乎與反向27.6%差不多，但今年拉打比例大幅上升至39.1%，中線比例下降到29.3%，更多拉打也體現在數據上，本季53支安打中包含9支二壘安打、2支三壘安打，以及創生涯新高的3轟。
張仁瑋打擊大爆發 與追求把球打遠有關
從《中職進階數據網站》偏低的強擊球率，以及整體身形來看，張仁瑋或許無法成為量產全壘打的巨砲型打者，但追求長打的打擊策略，仍能讓他的打擊威脅性進一步提升，本季長打率、純長打率ISO都已經遠超聯盟平均，綜合攻擊指數也連帶激升。
張仁瑋本季脫胎換骨表現，再度證明小個子球員只要捨棄過度保守的揮棒策略，追求把球打遠，都有機會不靠量產全壘打、仍舊成為聯盟恐怖的打擊好手。
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張仁瑋是2021年第三輪內野新星，選前被認為守優於攻、守備價值高，打擊上則屬於短程安打類型，擁有不錯的球棒控制、但擊球穩定性還要提升。
張仁瑋2023年就靠多位置守備價值，一度成為一軍輪替，隔年有望獲得更多機會時，卻因為2023年底冬盟扭傷腳踝，直接錯過前年上半季，整季只留下11場一軍出賽，去年健康回歸後則出賽72場、總計138打席紀錄，主要都擔任替補出戰。
張仁瑋數成績大躍進 揮空率卻退步？
攤開歷年打擊數據，張仁瑋前年11場出賽打出OPS+111成績，去年破百打席也能繳出接近聯盟平均的OPS+95，顯示其打擊確實有期待感。本季開打後，張仁瑋更在兄弟內野傷兵空缺時把握機會，一路把打擊率維持在3成以上，目前OPS+135高居全隊第一，甚至比宋晟睿、陳俊秀與詹子賢等傳統印象中的強打還高。
《野球革命》數據網站顯示，張仁瑋今年打擊率3成20、上壘率3成53、長打率4成14、3轟、27分打點，各項打擊數據皆創下生涯新高，無疑已經寫下生涯年表現，值得注意的是，相比去年只有一項數據下滑，就是揮空率Whiff%。
揮空與打擊策略有關 「拉打比例」創新高
張仁瑋過去2季揮空率都遠優於聯盟平均，與他過去掌握確實擊球、巧打型的風格相符合，但今年在各項數據提升下，揮空率卻從13.8%大幅上升至17.3%，保送率（BB%）也從6.52%下降至5.46%，更多揮空、更不愛選保送，成績反而大躍進，主因在於揮棒企圖心。
從擊球方向就能看出端倪，張仁瑋去年將球打到中線比例高達43.9%，反觀拉打的左外野僅28.5%，幾乎與反向27.6%差不多，但今年拉打比例大幅上升至39.1%，中線比例下降到29.3%，更多拉打也體現在數據上，本季53支安打中包含9支二壘安打、2支三壘安打，以及創生涯新高的3轟。
張仁瑋打擊大爆發 與追求把球打遠有關
從《中職進階數據網站》偏低的強擊球率，以及整體身形來看，張仁瑋或許無法成為量產全壘打的巨砲型打者，但追求長打的打擊策略，仍能讓他的打擊威脅性進一步提升，本季長打率、純長打率ISO都已經遠超聯盟平均，綜合攻擊指數也連帶激升。
張仁瑋本季脫胎換骨表現，再度證明小個子球員只要捨棄過度保守的揮棒策略，追求把球打遠，都有機會不靠量產全壘打、仍舊成為聯盟恐怖的打擊好手。