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八點檔男星傅子純在上個月底離世，日前王凱也猝逝，這讓知名女星兵家綺感到非常難過，隨著身邊好友接續離開，也讓她突然意識到生命的無常，今（29）日她在臉書發文，透露自己緊急立了遺囑，同時點名女星高欣欣跟德馨，透露比起有血緣關係的手足，她們兩位跟自己的距離更親近，甚至開刀的時候都是她們簽下的手術同意書。兵家綺發文表示，看到「兄弟姊妹特留分」刪除法案通過後，自己終於鬆了一口氣，這段時間歷經好友離世，也陪伴好友從鬼門關前走回來，讓她不得不開始認真思考身後事。她感性表示，有血緣關係的人未必最親，反而是沒有血緣的摯友，更像真正的家人，兵家綺特別點名高欣欣與德馨，直言自己人生中兩次進開刀房，都是她們替自己簽下手術同意書、陪伴完成手術，「親人未必都做得到」，感謝兩人一路陪伴，兵家綺形容三人不只是工作上的戰友，更是生活中的最佳夥伴，「有妳們倆在我身邊，我很安心。」最後兵家綺也不忘展現幽默，「我不是交代遺言，我是交代遺囑啦！」讓粉絲讚嘆三人之間的好感情。