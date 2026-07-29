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涼麵愛心餐停止供應！阿婆邊吃便當邊拿態度超酸

▲LUXE 精選好物昨（28）日在社群 Threads 上發出公告「涼麵愛心餐停止供應」。（圖／Threads@nij315）

愛心餐變質引爆萬人共鳴！一堆店家都受害過

近年來有許多店家都會提供愛心待用餐，讓生活有困難、需要緊急溫飽的人能免費取用填飽肚子。不過，近期就有店家提供愛心涼麵，一段時間後卻發現都是「固定班底」來領取，而且態度甚至還很差，當作供餐是理所當然。最終老闆娘無奈宣布停止供應愛心餐，貼文曝光後引發數萬名網友與大批店家的共鳴。店家 LUXE 精選好物昨（28）日在社群 Threads 上發出公告表示。隨後店家解釋，老闆娘的本意是想幫助弱勢族群、低收入戶以及近期經濟有些困難的人，但是發放幾個禮拜後卻發現，每個禮拜來拿的都是固定那幾個人。店家透露，因為愛心餐是下午 2 點開始發放，有一次甚至看到一個阿婆在門口邊等邊吃便當。老闆娘見狀問了阿婆：「您不是有飯吃嗎？」沒想到阿婆卻回答：「晚上要吃的啦，晚上不用吃逆！」回應的口氣相當理所當然。除了阿婆之外，還有另一位男性每個禮拜固定會來，某一日陰天中午 12 點半的時候跑過來，竟直接要求：「可以先給我嗎？不然等等下雨，我還要出來一趟。」這兩次遭遇下來，讓闆娘徹底心寒，感嘆不管來者何人，只要來取都會給，但是最後愛心餐好像有點變質了，因此決定即日起停止供應。這篇愛心餐遭濫用的貼文曝光後，立刻引發大批網友關注，按讚數短短一天就接近 3 萬，也讓許多有同樣遭遇的店家出面大吐苦水。大家紛紛留言表示「愛心都被貪小便宜的人糟蹋了」、「這不是特例，是常態」、「遇到這種真的會心寒」。同時也有超強的店家分享解決辦法，表示自己的做法是把愛心餐做成餐券，然後送到區域家庭福利中心讓社工發放，這樣社工們就會發給真正需要的弱勢族群，避免資源被濫用。不少網友也感慨，真的有需要的弱勢反而會不好意思去拿，沒需要的人去拿態度還理所當然，勸老闆娘這些吃免錢的人真的不用給，簡直是浪費了自己的愛心。更有網友分享超扯案例，表示之前聽過其他店家抱怨，有人取了愛心餐放到隔餐才吃，結果拉肚子後竟然直接跟衛生局檢舉店家，好心被雷親的遭遇讓人相當氣憤。