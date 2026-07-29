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鉭質電容、MLCC需求旺 亞洲市場成長最強
國巨表示，第二季AI相關需求持續提升，帶動多項產品線成長，其中鉭質電容銷售金額季增14.1%、年增44%；MLCC（積層陶瓷電容）及電阻產品成長幅度也高於整體平均，不論標準品或特殊品需求均維持強勁，各主要市場皆呈現成長，以亞洲地區表現最為亮眼。
從產品營收比重來看，鉭質電容占23.8%、磁性元件23.5%、MLCC占19.1%、電阻14.3%、感測器10.9%，其他產品占8.4%。
工業、運算應用居前兩大 上半年續創同期新高
應用別方面，工業占28.4%居冠，其次為運算27.3%，車用占15.9%，消費性電子及通訊各占12.2%，航太、國防及醫療等應用占4%。區域營收方面，中國、中國以外亞洲地區及美國占比分別為27.3%、27.3%及27%，歐洲則占18%。依銷售通路區分，通路商占46.2%、OEM占35.4%、EMS占18.4%。
累計上半年，國巨營收826.22億元，年增29.3%；毛利率38.3%，較去年同期增加2.7個百分點，營業利益率25.9%，年增4.7個百分點。國巨表示，上半年同樣受惠AI應用需求強勁，帶動標準品與特殊品同步成長，推升營運表現創下歷年同期最佳紀錄。
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