被動元件大廠國巨（2327）今（29）日召開法說會並公布第二季財報，受惠人工智慧（AI）應用需求持續升溫，第二季稅後純益94.18億元，季增17.7%、年增88.5%，每股純益（EPS）4.59元。累計上半年稅後純益174.19億元，年增65.5%，創歷年同期新高，EPS達8.48元。

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營收方面，國巨第二季營收444.56億元，季增16.5%、年增35.7%；毛利率38.5%，季增0.4個百分點、年增2.9個百分點；營業利益率26.4%，較上季增加1.2個百分點、較去年同期提升4.9個百分點。

鉭質電容、MLCC需求旺　亞洲市場成長最強

國巨表示，第二季AI相關需求持續提升，帶動多項產品線成長，其中鉭質電容銷售金額季增14.1%、年增44%；MLCC（積層陶瓷電容）及電阻產品成長幅度也高於整體平均，不論標準品或特殊品需求均維持強勁，各主要市場皆呈現成長，以亞洲地區表現最為亮眼。

從產品營收比重來看，鉭質電容占23.8%、磁性元件23.5%、MLCC占19.1%、電阻14.3%、感測器10.9%，其他產品占8.4%。

工業、運算應用居前兩大　上半年續創同期新高

應用別方面，工業占28.4%居冠，其次為運算27.3%，車用占15.9%，消費性電子及通訊各占12.2%，航太、國防及醫療等應用占4%。區域營收方面，中國、中國以外亞洲地區及美國占比分別為27.3%、27.3%及27%，歐洲則占18%。依銷售通路區分，通路商占46.2%、OEM占35.4%、EMS占18.4%。

累計上半年，國巨營收826.22億元，年增29.3%；毛利率38.3%，較去年同期增加2.7個百分點，營業利益率25.9%，年增4.7個百分點。國巨表示，上半年同樣受惠AI應用需求強勁，帶動標準品與特殊品同步成長，推升營運表現創下歷年同期最佳紀錄。

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吳紹瑜編輯記者

《今日新聞》新聞一部財經生活中心主任，曾任《蘋果日報》、《TVBS新聞網》政治線記者，也長期關注教文、衛福等部會政策。期許新聞媒體不只是傳遞訊息的媒介，更是時代的記錄者、公共利益的守護者，我相信新聞的力量...