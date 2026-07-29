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▲朴星垠時隔6年再留長髮，期待有更多新造型呈現給粉絲（圖／記者陳云茹攝,2026.7.29）

▲朴星垠笑曝秀秀子跟她說「妳的才是真正的金髮，我的是假的」（圖／記者陳云茹攝,2026.7.29）

本季加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓援啦啦隊朴星垠日前因腳踝韌帶發炎腫脹缺席2026中華職棒明星賽，昨日、今日為富邦大巨蛋主場應援也一改過往短髪，以一頭淺金色長髮現身，今日賽前接受訪問除了向粉絲回報目前腳踝傷勢狀況外，也分享為睽違6年再度留長髮造型的原因，並笑說睡覺會壓到頭髮讓她很不習慣。朴星垠原先將在本月迎來生涯首次的中華職棒明星賽，不過她在開賽前幾日因腳踝韌帶發炎腫脹而告假，她坦言看到其他女孩在社群上分享明星賽相關的動態讓她覺得很惋惜，「平時很難得可以跟其他女孩一起跳開場舞，也很難得可以在舞台上跟其他球隊女孩、球迷一起交流，而且我原本有要參加戰技挑戰賽的接力賽，我是非常喜歡接力的人而且我很有信心，希望下次還有機會參加！」明星賽後首度現身就以新造型長髮亮相，朴星垠回憶上次留長髮已經是2020年、高中三年級的時候，「某天我照鏡子的時候突然覺得我好像可以換一個造型耶，看到其他隊友長髮可以做很多不同的造型，但我短髮頂多只能夾一些蝴蝶結髮飾，所以就嘗試了新髮型。」相隔這麼久再度留長髮，朴星垠說這頭金色長髮光是染燙就讓她花了一整天，平時吹頭髮也要比過去多出兩倍的時間，「我睡覺躺下去的時候會有點嚇到想說怎麼癢癢的，以前短髪完全沒有這個困擾。」