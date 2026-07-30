老玩家準備回帝都了！SEGA經典遊戲《櫻花大戰》迎來系列30週年，官方在女主角真宮寺櫻生日當天一口氣公開全新紀念插畫、歷代作品回顧網站，以及「櫻花大戰30週年紀念展～夢是甦醒的～」資訊，展覽將於2026年10月底率先在東京登場，12月再移師京都，將展出歷代原畫、設定資料與影像內容，並推出限定周邊，讓粉絲重新回味經典時光。
《櫻花大戰》陪伴玩家30年 累積銷量突破400萬套
《櫻花大戰》於1996年在SEGA Saturn平台推出，以架空的「太正時代」為背景，融合戀愛養成、戰略模擬與冒險遊戲玩法，加上華麗的歌劇演出與蒸氣龐克世界觀，成功打造出「帝國華擊團花組」等經典角色。
之後更跨足動畫、舞台劇、音樂、角色歌曲等多元媒體發展，成為SEGA最具代表性的IP之一，系列累計出貨量已突破400萬套。官方此次選在系列第一女主角「真宮寺櫻」的生日，公開多項30周年紀念內容，向一路支持作品的粉絲表達感謝。
松原秀典、工藤昌史繪製插畫 盼系列登上現行主機
本次公開的30周年紀念插畫分別以《櫻花大戰》與《新櫻花大戰》為主題。《櫻花大戰》版本由角色設計師松原秀典繪製，他向SEGA喊話，希望未來《櫻花大戰》全系列都能移植至現行遊戲主機，讓更多玩家再次體驗。
《新櫻花大戰》30周年插畫則由工藤昌史操刀，他表示能參與系列30周年紀念別具意義，也提到《新櫻花大戰》舞台劇即將登場，期待未來還有更多相關企劃推出。
官網新增30周年專區 東京、京都舉辦30周年紀念展
官方同步更新《櫻花大戰.com》網站，新增30周年特設專區，還有介紹歷代角色的頁面，目前率先公開《櫻花大戰》與《櫻花大戰2 ～願君平安～》角色資訊，未來也將持續更新更多作品內容，方便新玩家認識系列世界觀及回味經典。
「櫻花大戰30周年紀念展～夢是甦醒的～」展覽將透過歷代插畫、原畫設定稿、影像展示及系列歷史資料，帶領玩家回顧《櫻花大戰》30年的發展軌跡，現場也預計販售30周年限定紀念商品，希望讓玩家重新感受《櫻花大戰》跨越遊戲、動畫、舞台劇與音樂等多元領域的魅力，更多門票及周邊商品資訊，將陸續公開。
🟡《櫻花大戰30周年紀念展》展覽資訊
📌東京場
■ 時間：2026年10月31日（六）至11月15日（日）
■ 地點：有樂町 MARUI 8樓 SPACE1
📌京都場
■ 時間：2026年12月4日（五）至2027年1月4日（一）
■ 地點：京都 AVANTI 6樓 Space Galleria KYOT
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《櫻花大戰》於1996年在SEGA Saturn平台推出，以架空的「太正時代」為背景，融合戀愛養成、戰略模擬與冒險遊戲玩法，加上華麗的歌劇演出與蒸氣龐克世界觀，成功打造出「帝國華擊團花組」等經典角色。
之後更跨足動畫、舞台劇、音樂、角色歌曲等多元媒體發展，成為SEGA最具代表性的IP之一，系列累計出貨量已突破400萬套。官方此次選在系列第一女主角「真宮寺櫻」的生日，公開多項30周年紀念內容，向一路支持作品的粉絲表達感謝。
本次公開的30周年紀念插畫分別以《櫻花大戰》與《新櫻花大戰》為主題。《櫻花大戰》版本由角色設計師松原秀典繪製，他向SEGA喊話，希望未來《櫻花大戰》全系列都能移植至現行遊戲主機，讓更多玩家再次體驗。
官方同步更新《櫻花大戰.com》網站，新增30周年特設專區，還有介紹歷代角色的頁面，目前率先公開《櫻花大戰》與《櫻花大戰2 ～願君平安～》角色資訊，未來也將持續更新更多作品內容，方便新玩家認識系列世界觀及回味經典。
「櫻花大戰30周年紀念展～夢是甦醒的～」展覽將透過歷代插畫、原畫設定稿、影像展示及系列歷史資料，帶領玩家回顧《櫻花大戰》30年的發展軌跡，現場也預計販售30周年限定紀念商品，希望讓玩家重新感受《櫻花大戰》跨越遊戲、動畫、舞台劇與音樂等多元領域的魅力，更多門票及周邊商品資訊，將陸續公開。
📌東京場
■ 時間：2026年10月31日（六）至11月15日（日）
■ 地點：有樂町 MARUI 8樓 SPACE1
📌京都場
■ 時間：2026年12月4日（五）至2027年1月4日（一）
■ 地點：京都 AVANTI 6樓 Space Galleria KYOT