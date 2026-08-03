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寶可夢首款慢活沙盒遊戲 發行4天破220萬份

▲玩家們扮演變身成人類的百變怪，透過不斷改善城鎮環境、建造棲息地，把原本空無一人的城鎮，打造成寶可夢們願意回來居住的地方。（圖／寶可夢官方提供）

《Pokémon Pokopia擴充票》8/5登場 快到新城鎮冒險

▲DLC第一彈將新增「冒泡泡海底的城鎮」。畫面為開發中畫面，商品內容和設計等可能會有變動。（圖／寶可夢官方提供）

▲《Pokémon Pokopia擴充票》分為3彈推出。（圖／寶可夢官方提供）

試玩心得：重溫當初感動 更多有趣玩法

▲玩家建造時，可以讓建築漂浮在水中。（圖／寶可夢官方提供）

▲在「冒泡泡海底的城鎮」探索，還可以往下前進到漆黑的深海。（圖／寶可夢官方提供）

3D暈玩家要小心 免費更新有防暈設定

▲水系寶可夢會在海中自在悠遊。（圖／寶可夢官方提供）

▲玩家們8月5日後可免費學習「潛水」技能，在海中可以發現「潮旋」，這跟「閃閃亮亮的水面」一樣，調查後可發現隨機道具及材料單。（圖／寶可夢官方提供）

《Pokemon Pokopia 擴充票》相關資訊

▲第1彈「冒泡泡海底的城鎮」預計在8月5日發布。（圖／寶可夢官方提供）

寶可夢系列首款慢活沙盒類型遊戲《Pokémon Pokopia》，將在8月5日正式推出付費更新《Pokémon Pokopia擴充票》第一彈「冒泡泡海底的城鎮」，玩家們可學會免費的技能「潛水」到海底城鎮展開新的冒險！寶可夢公司日前舉辦媒體試玩會，《NOWNEWS》記者也搶先試玩「冒泡泡海底的城鎮」相關內容，一起來看看吧！在《Pokémon Pokopia》中，玩家們扮演變身成人類的百變怪，透過不斷改善城鎮環境、建造棲息地，把原本空無一人的城鎮，打造成寶可夢們願意回來居住的地方，是寶可夢系列首款慢活沙盒遊戲。《Pokémon Pokopia》在國外遊戲評論網「Metacritic」創下Metascore 89分的紀錄，更有數則評論指出本作是「Game of the Year（GOTY）」年度最佳遊戲的不二之選，發行4天即衝破全球累計銷售220萬份、日本國內銷售100萬份的佳績。這次新推出的《Pokémon Pokopia擴充票》，將分為3個部分推出，第一彈「冒泡泡海底的城鎮」預計在8月5日上線，第二彈將會推出新功能，預計2026年冬季推出，第三彈則會增加新城鎮，預計2027年推出。推出時間：2026年8月5日玩家可學會免費更新的技能「潛水」，需要在「暗沉沉海邊的城鎮」完成重要的願望「繼續提升環境等級吧！」，並且學會「衝浪」和「躍起」兩個招式，後續就能學習新技能「潛水」。如果玩家有購買DLC，學會潛水後就可以到「冒泡泡海底的城鎮」探險，跟在水裡生活的寶可夢邂逅，適合海底的傢俱和百變怪造型也會登場。預計推出時間：2026年冬季預計追加新功能等，這次更新不會有新的城鎮。預計推出時間：2027年本次更新預計會推出新城鎮。《NOWNEWS》記者先前已經玩過《Pokémon Pokopia》，當時一玩下去彷彿進入精神時光屋，原本要開始完成某個任務，結果又會被其他的事情吸引過去，玩到停不下來，可以跟寶可夢們成為朋友，建設城鎮非常好玩，結合了《動物森友會》，又有寶可夢的元素，讓身為寶可夢迷的記者非常喜歡。在實際遊玩《Pokémon Pokopia擴充票》時，有回到一開始玩《Pokémon Pokopia》的心情，重新找回建設城鎮的熱情，相信不管是老玩家還是新玩家都可以相當投入遊戲劇情。因為擴充票主要背景是在海底城鎮，玩家們在建造的時候，可以使用「方塊漂浮」，讓建築漂浮在水中！讓原本只能在地面建造的建築，可以蓋在水中央，能建造的區域變得更多，可玩性也更多。原本玩家從只能在土地上探索、建造，現在變成能漂浮在海中，不僅建築可以建設在水中，物品也會飄在水中，寶可夢們還會在四周悠遊，玩家也可以朝四面八方游過去，原本學會的技能除了「乘風」之外，都能在水中使用。不過也因為操作相當自由，容易3D暈的玩家要特別小心，不要距離螢幕太近，很容易有暈眩感。。另外，Ver.2.0.0免費更新也推出全新便利功能 「分享裝置」，放入「分享裝置」的道具可以在其他地點或城鎮設置的其他的「分享裝置」中取出或存放。記者詢問遊戲時長大約多久，官方人員表示，《Pokémon Pokopia》是一款收集、建造的遊戲，沒有實際的遊玩時間，至於有多少隻新增的寶可夢，官方則回應，希望玩家自己去探索、發現寶可夢們，不會公布數量。2026年8月5日840元2027年8月31日前，購買《Pokemon Pokopia擴充票》，即可領取「稀有寶可金屬×30個」序號。Nintendo Switch 2日文、英文、西班牙文、法文、德文、義大利文、繁體中文、簡體中文、韓文©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAKinc. ©2026 KOEI TECMO GAMES Pokémon and Nintendo Switch are trademarks of Nintendo.