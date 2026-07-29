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擬設散戶投資上限20％

單一個股槓桿型ETF引發韓股極端波動，對此，韓國財政部今（29）日晚間表示，將實施「總量管制」，包括擬定個人投資上限、提高交易成本及強制引進模擬交易系統等一系列重磅措施，立即出手干預，全面抑制投機風氣。根據《韓聯社》報導，韓國副總理兼財政經濟部部長具潤哲，會同韓國央行總裁申鉉松、金融委員長李億遠與金融監督院長李燦鎮，以及其他高層官員，召開市場狀況檢查會議，也就是韓國財經圈俗稱的F4會議，共同研商穩定市場的具體方案。會後韓國當局宣布監管新規，正研擬針對個人投資者設立槓桿ETF的投資上限，初步規劃上限可能設定為個人總投資金額的20％以內。此外，韓國政府決定修法賦予主管機關於市場面臨極端緊急狀況時，得以強制干預並實施穩定市場措施的權限。為了打擊市場過度炒作與頻繁掛單，金融當局將比照期貨市場的作法，引入「過多掛單附加費」等機制，以提高此類高槓桿商品的交易成本，藉此限制高頻與過度投機行為。同時，為防範散戶投資人盲目跟風，除了現行已實施的投資前強制教育課程外，當局將追加引進「模擬交易系統」，要求投資人必須完成一定時數的實作演練，以協助其審慎評估市場風險。韓國金融當局此前已宣布調升單一個股槓桿ETF的參與門檻，將個人投資者基本預備金提高至3000萬韓元，該項規定原本預計於本月31日正式上路。但官員強調，除了部分需完成法規修正的項目外，其餘行政措施均將「即刻推動」。