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中華職棒中信兄弟張仁瑋、台鋼雄鷹王博玄今（29）日分別在桃園球場、亞太球場敲出「首局首打席全壘打」，成為中職史上第5對同日達成首局首打席開轟的開路先鋒。中職歷史上首次出現同日「首局首打席全壘打」，是1996年8月25日，味全龍洋砲法蘭克（Manuel Francois）與時報鷹曾貴章，最近一次則是今年5月23日富邦悍將張育成、樂天桃猿陳晨威，且是中職史上首次「同場首局首打席全壘打」。兄弟今日作客桃園球場，張仁瑋扛開路先鋒、右外野手，首打席就從威能帝手中敲出全壘打，不僅是個人本季第3轟，更是本季第3支「首局首打席全壘打」，助兄弟開局就先馳得點。另一地亞太賽事，雄鷹開路先鋒王博玄鎖定喬登投出的第1球，一棒掃上右外野看台，個人生涯首支「首局首打席全壘打」，亦是雄鷹隊史首支。值得一提的是，這是中職史上第5次同日「首局首打席全壘打」。1996年8月25日，味全龍洋砲法蘭克與時報鷹曾貴章同日敲出「首局首打席全壘打」，是中職史上第1次。第2次為1996年10月4日的三商虎陳該發、統一獅羅偉（Hector Roa），第3次為2024年8月4日樂天桃猿林立、中信兄弟張志豪。第4次為今年5月23日富邦悍將張育成、樂天桃猿陳晨威，且是中職史上第一次「同場首局首打席全壘打」，寫下職棒37年來的首見紀錄。此役兄弟雖然先馳得點，但先發投手德保拉遭桃猿打線狙擊，僅投4.1局就狂失9分，寫下個人在中職最慘一役。