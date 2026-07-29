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永豐餘生技苦茶油問題批號共生產924瓶 博客來、GREEN & SAFE有販售

台北市衛生局今（29）日晚間接獲「永豐餘生技股份有限公司」自主通報，該公司自7月1日起出貨販售「在地金花小菓苦茶油（有效日期：2028/5/25，規格：250毫升）自主送驗檢出苯駢芘 2.9 μg/kg 不符規定（限量：2.0μg/kg）。相關問題批號產品共生產924瓶，目前已全數要求下架。北市衛生局科長林冠蓁說明，獲報第一時間立即會同衛生福利部食品藥物管理署前往「永豐餘生技股份有限公司」及其供應商「威加國際股份有限公司」進行稽查。林冠蓁指出，經查該產品問題批號共生產924瓶，剩餘500瓶及不分批號產品84瓶已全數回收至新北市倉庫。該公司除於官方網站販售外，也透過博客來網路平台及 GREEN & SAFE 實體門市販售。北市衛生局表示已要求該款苦茶油不分批號全面預防性下架，並派員查核本市13家 GREEN & SAFE 門市及其旗下2家自營品牌餐廳的下架與使用情形。經查，13家門市均已完成全數下架；另2家自營品牌餐廳均未曾進貨或使用該款苦茶油。法務局表示，針對「永豐餘生技股份有限公司」部分苦茶油商品批號檢出苯駢芘超標一案，消保官呼籲業者應從速、從簡辦理消費者退費事宜，以確實保障消費者權益。