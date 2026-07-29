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白海豚下週路徑不確定性高！暫對台灣無影響

▲氣象署指出未來一週颱風的動向仍需密切觀察，下週路徑有可能會往日本方向北轉，或是偏西朝韓國、中國，甚至不排除往台灣北部海面前進。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天天氣搶先看！全台多雲到晴防午後雷雨

▲氣象署公布未來一周降雨趨勢與時程。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署今（29）日表示，第 13 號颱風「白海豚」已於晚間 8 時正式增強為強烈颱風，近中心最大風速達每秒 55 公尺。目前白海豚颱風位於鵝鑾鼻東方約 5 千公里的海面上，正以西北西的方向朝日本南方海面移動。不過氣象署也特別提醒，未來一週颱風的動向仍需密切觀察，下週路徑有可能會往日本方向北轉，或是偏西朝韓國、中國，甚至不排除往台灣北部海面前進，後續發展仍具有高度的不確定性。針對近期天氣，氣象署進一步說明，明（30）日隨著台灣東方海面的太平洋高壓逐漸西伸，台灣各地以及澎湖、金門、馬祖大多維持多雲到晴的穩定天氣。不過民眾仍需留意，午後在西半部地區及東半部山區，容易有局部短暫雷陣雨發生。到了週五（31日），由於南海低壓帶逐漸靠近，大環境的水氣將會稍微增多。屆時中南部地區偶爾會出現零星的短暫陣雨；至於其他地區則維持多雲到晴的天氣，但午後西半部地區及東半部山區，同樣會有局部短暫雷陣雨的機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。