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中聯致癌油事件報告食藥署官網可查 函送中市衛生局

因應中聯油脂事件，為確認國內相關油品生產業者產品安全，食藥署今（29）日表示，日前已立即查核中聯油脂股份有限公司及其他3家相關業者外，並同步擴大抽驗國內其他3家大豆油煉油廠，檢驗結果均符合規定。食藥署表示，7月8日分別會同高雄市政府衛生局，前往「台灣糖業股份有限公司小港廠」抽樣8批次及「長輝事業股份有限公司」抽樣8批次產品、1件油槽樣品；同日並會同台南市政府衛生局，前往「大統益股份有限公司」抽樣8件，共計抽驗油品30件，檢驗苯駢芘，「結果皆符合食品安全衛生管理相關規定。」另外，針對日前食藥署公布第三方調查小組調查的「中聯油脂股份有限公司大豆油苯駢芘超標事件」，揭露苯駢芘超標調查結果。食藥署指出，整體製程作業疏失及未來加強油脂品質管控建議，以落實資訊公開。調查報告也將函送台中市政府衛生局，請地方衛生局依權責督促相關業者，就報告所列缺失及建議事項儘速完成改善，以強化業者原料驗收、製程管控、品質管理及異常通報機制。食藥署表示，相關調查報告已公開在食藥署官網專區。