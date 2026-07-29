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中信兄弟牛棚大將黃恩賜重回一軍，卻在稍早熱身完準備跑步時受傷，根據兄弟球團最新消息，經診斷為阿基里斯腱斷裂，本季宣告報銷。現年30歲的黃恩賜是兄弟2017年第二輪大物新秀，2020年成為本土王牌，單季18場先發就拿到9勝、於102.1局中狂飆115K，展現驚人球威，卻因肩膀發炎、手肘骨刺脫離戰線，回歸後轉任牛棚擔任終結者，還成為中華隊2024年12強奪冠功臣，結果後續又因傷超過1年未投球，好不容易復出，又遭遇阿基里斯腱斷裂大傷。從進階數據來看，黃恩賜在健康時的壓制力，放眼全中職都是頂尖水準。2020年是黃恩賜的生涯代表作，他在18場先發中投出9勝2敗、防禦率4.40成績單，並擁有誇張的進階數據，於102.1局中飆出115次三振，K/9值高達10.1，該季還擁有高達37.1%的揮空率（Whiff%），全聯盟勝過99%球員，代表打者對他的球威幾乎無能為力。2020年也是黃恩賜至今唯一「單季破百局」賽季，此後因為肩膀發炎、手肘骨刺與韌帶損傷，出賽局數逐年銳減，去年轉向牛棚擔任守護神，靠著平均150公里以上的直球搭配招牌變速指叉球，三振率（K%）與三振保送比（SO/W）依然保持在聯盟前列，結果上半季就拿下17次救援成功，卻因肩傷復發脫離戰線，一休養就是超過1年時間。回顧黃恩賜生涯傷勢，宛如投手傷病血淚史，2017年剛加入中信兄弟，就被診斷出右手肘韌帶嚴重撕裂，接受Tommy John韌帶重建手術，後續每當投出成績，肩膀發炎、手肘骨刺就先後找上門，稍早甚至經歷阿基里斯建大傷，恐漫入長達半年以上的復健期。職棒開端即開刀（2017年）：選秀後隨即接受Tommy John韌帶重建手術，休養近兩年才首度在一軍登板。肩肘慢性傷勢（2021–2023年）：因肩膀發炎與手肘不適頻繁進出傷兵名單，局數從102局銳減至47局、26局，被迫退出先發輪值。骨刺與韌帶損傷（2025年）：好不容易轉任牛棚並接下關門重任、展現火熱數據後，於7月檢查出右肘骨刺及韌帶輕微損傷，進入長達近1年的復健期。阿基里斯腱斷裂（2026年）：歷經357天休養，終於在二軍重返投手丘、還回歸一軍，7月29日賽前練習中卻不慎造成右腳阿基里斯腱斷裂，再度面臨長期缺陣。