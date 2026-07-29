我是廣告 請繼續往下閱讀

男星金秀賢去年被已故女星金賽綸家屬指控，稱他多年前和年僅14歲、尚未成年的金賽綸交往，以《兒童福利法》罪名開告，事隔多時韓國警方今（29）日公布調查結果，認定證據不足，對金秀賢作出「不移送」處分。首爾城東警察署表示，經過幾個月的調查後，沒有發現能夠足夠證明金秀賢有違反《兒童福利法》的犯罪事實，因此作出不移送處分，警方指出先前外界流傳「金賽綸國二時期便與金秀賢交往」等相關指控，都沒有客觀證據能夠證實這是事實。至於先前對外流出的金秀賢曖昧金賽綸錄音檔，這些檔案及對話紀錄存在剪輯、加工痕跡，部分內容被判定是AI製作，無法當成可信證據，因此相關爆料不得採信。金秀賢在2025年3月捲入與已故女星金賽綸的重大爭議，當時女方家屬聯手《橫豎研究所》金世義召開記者會，指控兩人曾在女方未成年時交往，並公開私密對話與錄音檔，使得金秀賢形象重創，代言與演藝活動幾乎全面停擺。對此，金秀賢方面始終否認相關指控，強調部分檔案是AI偽造與後製合成，經過韓國警方與檢方長達一年的調查後，司法單位認定，當時公開的部分音檔、對話紀錄以及未成年交往相關證據，皆涉及偽造與合成，金秀賢也因此獲得部分清白。